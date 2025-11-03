Jégre hajtani autóval olyan felelőtlen vállalkozás, ami lassan örökké a múlt kockázata marad. Enyhe teleink során be sem fagynak állóvizeink, ha pedig mégis akad pár hidegebb nap, akkor sem gondol senki arra, hogy lékhorgászni induljon a Balatonra.

Más volt a helyzet az 1980-as évek elején, akkor még akadt jég és hal is a magyar tengerben, és ennek következtében egy Trabant és egy Dacia is vízbe került. A két híres eset 1982-ben történt, de leginkább a Trabant történetét kapta fel a sajtó, a korabeli újságok így számoltak be a nem mindennapi balesetről és az elhúzódó mentésről:

„A Balatonba süllyedt egy Trabant hétfőn délután, mert felolvadt alatta a jég. Mint megírtuk, Málik Zoltán gépkocsivezető, badacsonyi lakos, aki a kocsiból kiszállva horgászott, épségben a szárazföldre jutott. Puskás Sándor alezredes vezetésével a helyszínre sietett a keszthelyi tűzoltóság.

A beszakadás helyét nem lehetett körülpallózni, és ácsolatról felemelni a kocsit, mert a jég egyre vékonyodott. Végül a parton leállított tűzoltókocsi csörlőjével biztosították a Sárszentmihályi Állami Gazdaság nádvágó gépét, amely akkor sem süllyed el, ha beszakad alatta a jég.

A nádvágó tört folyosót, hogy ezen húzzák ki a Trabantot. A tűzoltók maguk kovácsolta kampót akasztottak a jégvágóra. Indult a csörlő, feszült a kötél. Apró buborékok szálltak fel a víz alól, jelezve, hogy a Trabant ‒ a horogra akadva ‒ kimozdult az iszapból. Néhány méter után azonban megnyúlt, kiegyenesedett a kampó.

Az újabb kísérletnél megbillent a palló, és Lázár László főtörzsőrmester a vízbe zuhant. Az ismételt csörlőzésnél levált egy jégtábla, és most két tűzoltó merült a jég közé. Tíz körmükkel kapaszkodtak meg a töredező jégmező szélében.

Őket is a biztosítókötéllel mentették ki. Este, a reflektorfényben nagyon veszélyessé vált a munka. Az ismétlődő kötélszakadásnál hangzott el a parancs: mindenki hagyja el a jégfelületet! A mentés szerdán reggel folytatódott. Végül a déli órákban sikerült partra vontatni a Trabantot. A Balaton jege felett süvítő hideg szélben megizzadt tűzoltók holtfáradtan vonultak be készenléti helyükre.” ‒ Magyar Hírlap, 1982

Tehát heroikus erőfeszítés kellett a Trabant partra juttatásához, egy rövid hírben pedig kitértek a Trabant története mellett kevés rivaldafényt kapó Daciára is.

„Egy Dacia és egy Trabant a Balaton fenekén. Két autó süllyedt le az idén a Balatonba. Mindkét kocsi tulajdonosa a jégen vágott résben horgászott, de egyikőjük sem állította le az autó motorját. A motorokból kiáramló meleg a jeget megolvasztotta, s a tulajdonosok is csak nehezen tudtak kimenekülni az elsüllyedt kocsikból. Később mindkét autót kiemelték a tűzoltók, de a tulajdonosokat alaposan megbüntették.” ‒ Új Világ, 1982

A Népszabadság írásából az is kiderül, mennyibe fájt ez a tulajdonosoknak, és nominális értéken számolva igen sokba.

„Mint arról a sajtó hírt adott, az idei télen két autó alatt is beszakadt a Balaton jege. A gépkocsikat a tűzoltóság segítségével emelték partra. A vonyarcvashegyi nagyközségi tanács szabálysértési bizottsága a víz szennyezéséért pénzbírsággal sújtotta a vétkes gépkocsi-tulajdonosokat. Id. Sípos István balatongyöröki lakost, akinek Daciája süllyedt el, nyolcezer forintra, Málik Zoltán ugyancsak balatongyöröki lakost pedig ‒ neki a Trabantját kellett kimenteni ‒ tízezer forintra büntették.” ‒ Népszabadság, 1982.

Az 1982-es 10 000 forint vásárlóértéke a mai, 2025-ös árszínvonalon több százezer forintot érne a kumulált infláció miatt.

2012 ‒ Két Hummer a Balatonban

A két KGST-modellnél nagyobb visszhangot kapott egy amerikai társuk. 2012. február 6-án történt, hogy két Hummer-tulajdonos úgy gondolta, jó ötlet lesz csapatni a Balaton jegén egy kicsit, de nem jutottak messzire. A két szlovák rendszámú Hummerben összesen heten ültek, mindegyikük 40 év körüli férfi volt.

A rendőrség közleményében akkor az állt, hogy a járművekben tartózkodóknak sikerült partra evickélniük, majd a balatonalmádi rendőrkapitányság munkatársai szállították őket meleg helyre. A terepjárókat egy balatonfűzfői vállalkozó speciális eszközökkel vontatta a partra.

Az autókat vezető két sofőr ellen jégen tartózkodás szabályainak megszegése miatt szabálysértési eljárás indult. A vízirendészeti rendőrkapitányság vezetőjének tájékoztatása szerint az események este 19 óra körül zajlottak, vagyis már sötétben. A parttól 30 méterre 10-15 centiméteres jég szakadt be a két terepjáró alatt, a járművek 80-100 centiméteres vízbe merültek.