Leszállás közben kaszaboltak le egy közlekedési táblát egy mentőhelikopter rotorlapátjai Nyírbátor belvárosában. Az RTL Híradó riportja szerint a mentők nagy erőkkel vonultak ki egy 4 éves kisfiúhoz, aki egy buszmegállóban lázgörcstől szenvedve esett össze.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei esetet szombat reggeli közleményében kommentálta a rendőrség: azt írták, a legközelebbi mentőegységek percek alatt a helyszínre értek, a mentőautó, valamint a balesetben érintett mentőhelikopter később bukkant fel.

A mentőhelikopter a baleset ellenére is földet ért. Nem történt személyi sérülés sem, habár az RTL Híradó úgy tudja, az ütközéskor a sérült rotorlapátokról kisebb darabok törtek le.

Végül nem is volt szükség a mentőhelikopterre, mert a kisfiú mindeközben visszanyerte az eszméletét, így őt stabil állapotban, mentőautóval szállították kórházba.

A rendőrség a baleset körülményeit az érintett hatóságok – azaz a Közlekedés Biztonsági Szervezet, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztálya – bevonásával, büntetőeljárás keretében vizsgálja.

Évekkel ezelőtt meglestük a magyar mentőállomány leggyorsabb tagjait – a légimentőket a Vezess alábbi cikkében mutattuk be részletesen: