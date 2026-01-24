Akciófilmbe illő jelenetet rögzített a szombat kora délutáni órákban egy térfigyelő kamera Gyöngyösön. A felvételt az Agria Tv egyik nézője küldte be: az látható rajta, ahogy egy autó a Deák Ferenc utcában száguldozott, azonban arra már nem tudott időben reagálni, amikor a Május 1. lépcső közelében egy másik kocsi kikanyarodott.

A sofőr elveszítette az uralmát a jármű felett, melyet az utcasarkon két virágtartó láda megdobott, majd a levegőbe emelkedve három parkoló autó tarolt le.

Az ütközés hatására az egyik autó az oldalára borult.

A balesetről készült videó itt nézhető meg:

A balesetet okozó járművet a városi hivatásos tűzoltók áramtalanították. Az Országos Mentőszolgálat részéről a Heol.hu megkeresésére annyit közöltek, hogy a baleset helyszínéről egy fiatal férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

A héten nem ez volt az első rendhagyó baleset a hazai utakon: