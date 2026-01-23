A világ tele van hétköznapi szemmel nézve egészen elborult elmékkel, akik időt, energiát és gyakran pénzt sem sajnálnak egészen fura projektekre. Ilyen csodabogárnak mondható a brit mérnök, Stephen Wallis is, aki húsz éve elkezdett gyors távirányítós autókat építeni. Ezek már nem a nappaliba való játékszerek: egyedi tervezésű és építésű darabok minden pontjukon, melyek annyira gyorsak, hogy ha eltalálják az embert, annak biztosan kórház a vége.

Wallis tavaly eljutott egészen addig, hogy a Guinness World Records által bejegyzett sebességrekordot kezdte el ostromolni. 2025. szeptember 19-én össze is jött neki az álom: olyan gyorsan haladt RC-kocsija, mint egy másik sem soha. A hivatalos mérés szerint

377,73 km/órát ért el a jármű,

több mint 25 km/órával túlszárnyalva a korábbi rekordot.

Wallis egyszerűen csak Bestiának (The Beast) nevezi alkotását, ilyen eredmények láttán teljes joggal. Sok dolog kellett ahhoz, hogy ilyen gyors legyen az autó, melyek közül több a laikusok számára is egyértelmű lehet, mint például jó aerodinamika vagy az elegendő üzemanyag – ehhez a férfi egyébként akkumulátorokat használt, azaz a csúcstartó jármű elektromos. A tömegen is faragott azzal, hogy az egyébként habos anyagból készült kerekek korábbi 99 mm-es átmérőjét 94 mm-re csökkentette.

A legnagyobb gyorsító tényezőt azonban az erőforrás jelentette, melyre egyszerű, de nagyszerű megoldást talált. A nehéz, nagy áttételű váltókkal bonyolított rendszerek helyett egyszerűen fogta egy drón motorját, és azt kapcsolta a kerekekhez. A hagyományos kvadkopterek irányítórendszere is jól jött neki, ugyanis rájött, hogy ezzel lényegében megoldotta autója stabilitási problémáit is: elég csak belegondolni, egy drónban is van gyorsulásmérő, giroszkópok és más szenzorok, melyek segítik a stabil repülést.

Wallis a rekorddal a zsebében nem állt le. Javában dolgozik már a következő autón, mellyel el szeretné érni a 250 mérföld/órás (402 km/órás) sebességet.