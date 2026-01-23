Az elmúlt napok, hetek alacsonyan repülő mínuszai, illetve az enyhülés első napjaiban több garázsnál is kialakulhat az a jelenség, hogy a bent tárolt autó nehezebben indul be, mintha kint, a szabad ég vagy akár csak egy tető alatt állt volna. Furán hangzik ez, de van rá logikus magyarázat.

Minden természetesen a hideggel kezdődik, mely ilyen alacsony hőmérsékleten nem segíti az elindulást. A csontrezgető hűvös azonban nemcsak az autót képes lehűteni, hanem egy fűtetlen garázst is, mely egy idő után akár hidegebb is lehet, mint a külső környezet. A tartósan –10 Celsius-fok alatti hőmérsékletek egy fűtetlen, rosszul szigetelt épületet képesek áthűteni.

Tekintve azonban, hogy mégiscsak egy épületről van szó, abban meg is tud rekedni a hideg. A hűvös levegő gyakorlatilag csapdába esik odabenn, úgy is, hogy közben kint már melegszik a levegő. Többfokos különbség is előfordulhat a külvilág “javára”, és így már meg is van az elsőre logikátlanul hangzó jelenség magyarázata.

Mint említettük, ehhez azért tényleg különleges körülmények kellenek. A jelenség leginkább akkor tapasztalható, ha valaki napokig nem használja autóját a fagyokban, és csak ritkábban indul útnak. Olyan fűtetlen garázsoknál, melyek “lakóját” napi szinten használják, kisebb az esély az ilyesfajta fagycsapda kialakulására, hiszen a légmozgás is gyakoribb a napi közlekedésnek köszönhetően. Másrészt az utazás után megérkező autó a leállítás után melegebb a környezeténél, és egy ideig fűtőtestként funkcionálhat, lassítva az épület kihűlését.