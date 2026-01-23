Naponta több száz rendszámot látunk, de a legtöbbjük egy pillanat alatt feledésbe merül. Néha azonban felbukkan egy-egy olyan kombináció, amely azonnal megállítja a tekintetet – ilyen a OOOOOO–7 rendszám is, amelyről olvasónk készített fotót.

A hat darab ‘O’-betű már önmagában is szokatlan, a végére biggyesztett 7-es szám viszont rögtön új értelmet ad az egésznek. Nem túlzás azt mondani: sokaknak azonnal beugrik a világ legismertebb titkosügynöke, 007, James Bond.

Mennyibe kerül az egyedi rendszám?

Egyedi és egyéni rendszámot igényelni 2025 február óta drágább mulatság. Sokáig 435.000.-, illetve 112.450.- forint volt az ilyen rendszámok ára, de 2025 év elején bevezetett áremelések után már 587.250.-, valamint 151.810.- forintot kell érte fizetni.

Az egyéni rendszám esetében a sztenderd, 2+2+3-as felépítéshez kell igazodni a választásnál (ez az olcsóbb), míg az egyedi rendszámnál hat betű és egy szám, öt betű és két szám, négy betű és három szám, továbbá három betű és négy szám is alkothat egy kombinációt (ez a drágább, ilyen van a képen látható autón is). Obszcén kifejezéseket pénzért sem vehetünk.