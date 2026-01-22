A kínai járművek térhódítását sokan vonakodva, nemtetszéssel figyelik Európában. Nem csupán amiatt, mert kiszorítják a megszokott brandeket, hanem azért is, mert részben ismeretlen biztonsági kockázatokat is hordoznak – biztonsági kockázatok alatt pedig ezúttal az adatokra, illetve a távoli hozzáférésre gondolunk.

A félelem nem is teljesen alaptalan: pár hónapja kavart nagy port a norvég fővárosban Oslóban közlekedő Yutong-buszok esete, melyben élt az a lehetőség, hogy azokat távolról leállítsák Kínából. Erre ráadásul utólag jöttek rá, azaz a gyártó nem tájékoztatta a vevőt, hogy ilyen is megeshet.

Ennek fényében nem csoda egyesek félelme annak kapcsán, vajon mit árul el rólunk vagy épp környezetünkről Kínának az autónk, és ezeket az adatokat kik, és hogyan használják fel. A para akkora Lengyelországban, hogy ott tartanak, hogy

törvénybe iktassák a kínai autók kitiltását katonai létesítmények közeléből és azok parkolóiból.

Az ilyesfajta szabályozás nem meglepő a lengyelektől. Tavaly már bevezettek egy rendelkezést, mely tiltja a stratégiailag fontos épületek fotózását, többek között a hidakat, alagutakat, reptereket, de még a postákat és közintézményeket is.

Visszatérve a kínai autókra, ezekkel a járművekkel szemben nem csak a lengyelek lépnek fel szigorúan. Hasonló szabályozás már az Egyesült Kriályságban is él, Izraelben pedig a tisztviselőknek tiltották meg a kínai autók lízingelését. Kínában egyébként a lengyel példához hasonló rendelkezést már 2021-ben bevezettek, akkor a Teslákat tiltották ki a hadsereg létesítményeinek környékéről adatvédelmi és biztonsági okokra hivatkozva.