A tavalyi évben is akadt szép számmal olyan jármű a NAV árverései között, amely igencsak felnyitotta az autórajongók szemét, össze is gyűjtöttük ezeket nemrég. A listát most két járművel bővítjük, amelyeket szintén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalat le.

Az egyik tétel egy Mercedes tűzoltóautó, igazi oldschool hangulattal, amely nem csupán gyűjtői darab lehet, hanem akár rendezvényautónak, filmes kelléknek vagy egy különleges hobbiprojekt alapjának is kiváló. A másik árverési tétel amely felkeltette érdeklődésünk már egészen más világ: egy igen jól felszerelt, Bürstner Elegance lakóbusz.

Mercedes-Benz L 608 D

A 3,7 literes, 85 lóerős dízelmotorral szerelt tűzoltókocsi forgalomból ideiglenes kivont állapotba van, rendszámtáblája leadásra került – olvasható a NAV oldalán. Az adóhivatal 5 millió forintra becsüli az 1987-es évjáratú, mindössze 24 ezer kilométert futott jármú értékét, a minimum ajánlati ár pedig 2,5 millió.

7 fotó

Bürstner Elegance

Az impozáns utas- és lakótérrel felszerelt busz egy Fiat Ducato 2.3 AL-KO AMC alvázra szerelt Bürstner Elegance lakóautó. A szállítható személyek száma 4 fő, “B” kategóriás jogosítvánnyal nem vezethető és használatból eredő apró sérülések vannak rajta – írja a NAV.

A jármű 104 ezer kilométer futott, 176 kilométert futott és 2019-ben gyártották. Becsült értéke 40 millió forint, a minimális ajánlati ár 20 millió.

16 fotó

A Bürstner vállalatot 1924-ben asztalosműhelyként alapítottak a németországi Kehlen közelében. A cég 1958-ban kezdett el lakókocsikat gyártani, majd 1986-tól lakóautókat is készít, főként már meglévő modelleket alakít át, ahogy a képeken látható jármű alapja is egy Fiat Ducato.