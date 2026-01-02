A NAV által lefoglalt járművek – legyenek azok bármilyen modellek – döntően adó- vagy büntetőeljárásokhoz kapcsolódnak. Amikor egy luxusautó ilyen eljárás részeként a NAV birtokába kerül, a hatóság célja nem az, hogy elhelyezzék egy “autógyűjteményben”, hanem többek között az, hogy az adott jármű árveréséből befolyt összegből befoltozzák a rést, amelyet a bűnözők ütöttek az államkasszán. Például azért, mert adócsalásból szerzett vagyonukból vásárolták a luxusautókat.

2025 során a NAV árverésein felbukkant számos nagyértékű, és/vagy különleges jármű, amelyekről készítettünk – így év vége felé közeledve – egy összefoglalót.

Ferrari Keyvany F8 835 Super Tributo

Mindössze 20 darab készült belőle, és ez a magyarországi példány volt a huszadik. Egy tuningolt Ferrari F8 Tributóról van szó. A ritka szupersportautóban 3,9 literes, V8-as motor van. Ebben a kivitelben 721 lóerős, így álló helyzetből 2,9 másodperc alatt gyorsulás százra, 200 km/órára pedig elég 7,8 másodperc, végsebessége 340 km/óra.

Lamborghini Urus

Az olasz márka első SUV modellje. Az összkerékhajtású luxusautó orrába 4,0 literes, dupla turbós V8-as motor került, amelyhez nyolcfokozatú, automata sebességváltó csatlakozik. A 650 lóerős szabadidőjármű akár 305 km/órával is képes hasítani, a 0–100-as sprintet pedig 3,6 másodperc alatt teljesíti, de 12,8 másodperc alatt a 200 km/órát is eléri a mutató.

Urusból a hazai használtautó-piacon is van néhány eladó példány, áruk 100-120 millió forint között mozog.

Bentley Continental GT Speed

Az extravagáns kupé hatliteres, W12-es turbómotorja625 lóerős, nyomatéka 820 newtonméter. Nulláról százra 4,2 másodperc alatt gyorsul. A fehér kupé becsült ára a NAV szerint 13 évesen is 30 millió forint, de az árverésen 15 millió volt a kikiáltási ára. Az autó műszakija egyébként januárban lejárt, és itt-ott vannak rajta sérülések.

Futottak még

Végül pedig egy novemberi, negyvennél is több gépjárművet megában foglaló akció, amelyről videót készített az akciócsoport.

A lefoglalt autók között többek között volt Porsche 911, Porsche Panamera GTS, Jaguar SS100 Roadster, néhány BMW SUV, egy BMW 740d, Skoda raliautó, és egy egyedi fényezésű VW Bogár is.

És egy 2024-es, szintén extrém árverés és sztori: