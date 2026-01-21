A különleges, egyedi rendszámok régóta az autós önkifejezés eszközei. Lehet bármilyen drága, mindig vannak autósok, akik nem sajnálnak jelentős összeget kiadni egy-egy átlagtól eltérő betű-szám kombinációért.

Így van ez nálunk, és így van az Egyesült Államokban is, ahol tényleg színes a paletta. Talán pont ezért, az államok tarka szimbólumai, feliratai miatt most egy egészen más stílus hódít: az egyszerű fekete.

Meglepő módon náluk most a dekorációktól mentes, fekete alapon fehér karakterekkel rendelkező egyedi rendszám a legnépszerűbb, Colorado államban ebből fogy a legtöbb.

Egyedi rendszámok Magyarországon Egyénileg kiválasztott rendszám esetén a 2022 júliusa óta használt 2+2+3-as formátumhoz kell igazodni a választásnál (az első két betű csak két magánhangzó vagy két mássalhangzó lehet), míg az egyedi rendszámoknál hat betű és egy szám, öt betű és két szám, négy betű és három szám, továbbá három betű és négy szám is alkothat egy kombinációt. A karakterelosztáson kívül az egyénileg kiválasztott és az egyedileg legyártott rendszámtáblák másik jelentős különbsége az áruk. Az egyedi rendszámtáblák legyártatása, kiadása és engedélyeztetése 2025. február 1. óta 435 000 helyett 587 250 forintba kerül, az egyéni rendszámtáblák ára pedig 151 810 forintra ugrott a 35 százalékos áremeléssel.

Mi a siker titka?

A 2023 eleje óta igényelhető rendszámok díja nem túl magas, évente 25 dollárt kell értük fizetni. Az összeg azonban nem tűnik el az állami költségvetés gigantikus testében. Ez közvetlenül jótékonysági célokra csatornázódik be, az állam fogyatékkal élő polgárait segíti, nonprofit szervezetek kapnak belőle.

Colorado pedig elég nagy, autó van bőven, 2025 végére 486 000 autót regisztráltak az államban fekete rendszámmal, amivel 12,15 millió dollárt (közel 4 milliárd forint) dobtak össze jó célra az autósok.

Összehasonlításképp a jótékonykodásra vörös és kék rendszámot is lehet venni, de ezek korántsem voltak ennyire népszerűek, összesen 880 000 dollárt hoztak össze.

Jó helyre megy a pénz

A támogatásból részesülő számos nonprofit szervezet egyike a Home Builders Foundation, amely a fogyatékkal élők otthonainak akadálymentesítésére szakosodott. 2025-ben a szervezet 176 otthon átalakítását végezte el.

„Nem élünk könnyű időket, a gazdaság nincs a legjobb helyzetben, és az építőipar sem szárnyal éppen” – nyilatkozta Alice Wurst, a Home Builders Foundation társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója a 9Newsnak. „Így valódi áldás számunkra, hogy olyan alternatív finanszírozási módokat találunk, mint ez a rendszámprogram. Büszkén mondhatjuk, hogy miközben más nonprofit szervezetek a túlélésért küzdenek, mi képesek voltunk növekedni az elmúlt évben.”

Érdekes kísérlet lenne egy hasonló jótékonyrendszám-program Magyarországon, vajon mennyien áldoznának rá?