A járművek folyamatosan nőnek: egyre hosszabbak, szélesebbek és nehezebbek. Bár erre a közlekedésbiztonsági szakemberek és környezetvédők évek óta figyelmeztetnek, a vásárlók lelkesedése nem csökkent. Most azonban egy új szereplő is belépett a vitába: az orvostársadalom.

Orvosok kongatják a vészharangot

Közegészségügyi és orvosi kutatók szerint az autók méretének növekedése már nemcsak közlekedési vagy környezetvédelmi kérdés, hanem egyértelmű egészségügyi probléma is. Állításaikat a világ egyik legrégebbi és legtekintélyesebb orvosi folyóiratában, a The BMJ-ben publikált tanulmányokra alapozzák.

A London School of Hygiene & Tropical Medicine és az Imperial College London kutatói több mint 680 ezer baleset adatait elemezték az elmúlt 35 évből, és az eredmények egyértelműek: az SUV-k lényegesen veszélyesebbek a védtelen közlekedőkre, mint a hagyományos személyautók.

Drámaian nő a halálos baleset esélye

A kutatások szerint, ha egy felnőtt gyalogost vagy kerékpárost SUV üt el, 44 százalékkal nagyobb a halálos kimenetel esélye, mint személyautó esetén. Gyermekeknél a helyzet még súlyosabb:

náluk a kockázat 82 százalékkal nő, tíz év alattiaknál pedig akár 130 százalékkal is magasabb lehet.

Egy amerikai vizsgálat ennél is sokkolóbb adatokat közölt: a gyermekek nyolcszor nagyobb valószínűséggel halnak meg, ha SUV gázolja el őket. Miközben ezek a járművek az összes vizsgált gyalogos- és kerékpáros-balesetnek csupán 14,7 százalékában szerepeltek, a halálos áldozatok 25,4 százalékáért voltak felelősek.

Miért veszélyesebb egy SUV?

A fő ok a magas és szögletes motorháztető. Egy hagyományos személyautó általában térdmagasságban üti el a gyalogost, aki ilyenkor a motorháztetőre zuhan. A SUV-ok esetében azonban az ütközéspont gyakran a medence vagy a mellkas, ezért az áldozat előre esik az úttestre, majd a jármű áthajt rajta.

Gyermekeknél ez még tragikusabb következményekkel járhat: sok esetben az első ütközési pont a fej.

A kutatók szerint a 75 centiméternél magasabb motorháztető minden más tényezőnél nagyobb mértékben növeli a halálos sérülések kockázatát. Ennek ellenére az autók tovább nőnek: Európában az új járművek átlagos motorháztető-magassága 2010 és 2024 között 77-ről 84 centiméterre emelkedett, évente átlagosan fél centiméterrel.

Több fejsérülés, nagyobb holtterek

Az Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) adatai szerint a talajra csapódásból eredő fejsérülések több mint kétszer gyakoribbak SUV-baleseteknél. A magas építés miatt a kerékpárosok is nagyobb eséllyel esnek az úttestre, ahol a jármű könnyen átgurulhat rajtuk.

A helyzetet tovább rontja a holtterek növekedése. Az elmúlt 25 évben a népszerű SUV-modelleknél akár 58 százalékkal csökkent a közvetlen kilátás előre. Egy konkrét példa szerint egy Land Rover Defender átlagos magasságú sofőrje nem látja a közvetlenül az autó előtt álló négyéves gyermeket – ami parkoláskor vagy lakóövezetekben különösen veszélyes.

Nemcsak veszélyes, hanem szennyez is

A SUV-ok egészségügyi kockázata nem ér véget a baleseteknél. Nagyobb tömegük miatt több szennyező anyagot juttatnak a levegőbe – ráadásul nemcsak a kipufogón keresztül.

Az Emissions Analytics szerint egy átlagos családi autó gumiabroncs-kopása 5,8 gramm részecskét termel kilométerenként, ami több mint ezerszerese a szabályozott kipufogógáz-határértékeknek. Európa városaiban ma már a nem kipufogógázból származó szennyezés dominál: a PM10-részecskék 73, a PM2.5-szennyezés 60 százalékáért felelős.

Ezek az apró részecskék bejutnak a tüdőbe és a vérkeringésbe, és összefüggésbe hozhatók szív-, tüdő-, fejlődési, reprodukciós és daganatos betegségekkel. A problémát súlyosbítja, hogy ezekre a kibocsátásokra jelenleg nincsenek egységes szabályozások.

Mit lehet tenni?

A szakértők szerint több irányból is lehetne fékezni a SUV-ok térnyerését. Az egyik leghatékonyabb eszköz a parkolási politika. Párizsban egy 2024-es népszavazás után jelentősen megemelték a nagy és nehéz autók parkolási díját, és több francia, illetve német város is súly- vagy méretalapú díjszabást alkalmaz.

Fontos szerepe lehet az adóreformnak is. Az Egyesült Királyságban egy BMW X5 után mindössze 1,4 millió forintnyi adót kell fizetni, míg Franciaországban ez az összeg eléri a 30 millió forintnyi valutát.

A javaslatok között szerepel az is, hogy a forgalmi engedélyekben tüntessék fel az autók szélességét, hosszát és motorháztető-magasságát, valamint hogy az Euro NCAP vezesse be a „gyermekláthatósági tesztet”.

Egyre sürgetőbb a dolog

A BMJ elemzése szerint a tudományos bizonyítékok egyértelműek: a SUV-k városi elterjedése közegészségügyi válsággá vált. A leginkább veszélyeztetettek a gyermekek, az idősek és általában a védtelen közlekedők.

A kutatások azt mutatják, hogy ha Európában minden SUV-t hagyományos személyautóra cserélnének, a gyalogos- és kerékpáros-halálesetek száma 8 százalékkal csökkenne, az Egyesült Államokban pedig akár 17 százalékkal.

Az orvosok ezért sürgős fellépést követelnek: arányosabb adókat, szigorúbb parkolási szabályokat és olyan gyártói előírásokat, amelyek megállítják a járművek további növekedését. Ellenkező esetben – figyelmeztet a The BMJ – évről évre nagyobb, nehezebb és halálosabb autók lepik el a városok utcáit.