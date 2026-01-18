Szédületes gyorsulásával már a bemutatkozásakor felhívta magára a figyelmet a Corvette mostani generációjának legújabb csúcsváltozata – a ZR1X-hez az ZR1-et és az E-Rayt gyúrták össze, így született meg a Chevrolet első igazi hipersportkocsija.

Az LT7 kódjelű, 5,5 literes nyolchengeres hajtásláncon alapuló hibrid erőforrás 1250 lóerős összteljesítményre képes. Hogy mire képes az összkerékhajtással 257 km/órás sebességig gyorsuló ZR1X, azt a General Motorsnál is csak az utóbbi hónapokban tették próbára.

Papíron és a gyakorlatban is 8,675 másodperc alatt teljesíti a negyed mérföldes (400 méteres) távot a ZR1X, míg 0-ról 60 mérföld/órára (96 km/órára) 1,68 másodperc alatt gyorsul fel.

A ZR1X gyorsulásairól készült videó itt nézhető meg:

a videó a hirdetés után indul

Stefan Frickkel, a Corvette fejlesztő- és tesztpilótájával a volán mögött a tesztpályán még előkészítetlen terepen is hasonló, 8,99 másodperces, valamint 1,89 másodperc eredmények jöttek ki. Ezekkel a mutatókkal típus elmondhatja magáról, hogy Amerika leggyorsabb sorozatgyártású modellje.

Mi több, más hipersportautókat is meg tudott szorongatni, többek között a Rimac Neverát (7,90 másodperc és 1,66 másodperc), a Pininfarina Battistát (8,55 másodperc és 1,79 másodperc), a Koenigsegg Jesko Absolutot (8,77 másodperc és 2,4 másodperc), a Bugatti Tourbillont (8,8 másodperc és 1,9 másodperc), valamint a Lucid Air Sapphire-t (8,95 másodperc és 1,89 másodperc).

Ilyen a ZR1X – a képre kattintva galéria nyílik: