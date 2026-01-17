Kivételes történetet kanyarintott magának egy Mercedes-Benz E-osztály, amióta 2002-ben legördült a gyártósorról. A huszonéves, a W211-es generációból származó Mercedes ugyanis a mai napig gond nélkül falja a kilométereket, annyira, hogy a számláló már tavaly 2 190 000-nél tartott – szúrta ki az Auto Plus.

Jól érzékelteti a nagyságrendet, hogy ez a távolság annyinak felel meg, mintha háromszor megtette volna oda és vissza a Föld és a Hold közötti utat.

A gondos karbantartás és az elnyűhetetlen strapabírás nyilván kéz a kézben járnak egymással, de az E 220 CDI még ennyi kilométer után is az eredeti motorjával jár. Az OM646 jelű dízelmotorban eddig csak a befecskendezőket kellett cserélni, illetve a hozzá tartozó váltó sem az eredeti már. Egyébként lomhának sem mondható a 2,1 literes, négyhengeres blokk, hiszen a teljesítménye 150 lóerő, ami mellé 340 Nm-es nyomaték párosul.

Az E-osztályos Mercedes a németországi Hamburgban kezdte a pályafutását, onnan került a finnországi Helsinkibe, ahol a képek tanúsága szerint jelenleg is taxiként szolgál. Amikor importálták, még a finn közlekedési hatóság embereit is meglepte, hogy hiába van az órájában  „csak” 190 ezer kilométer, valójában már kétszer is eljutott a számláló 999 999-ig.

Mindemellett nem ez az első alkalom, amikor a Vezessen milliós nagyságrendben sokat futott Mercedesről írunk. Találtunk már másik kétmillió kilométerrel büszkélkedő darabot, azonban a csúcstartónak alighanem az a példány számít, amelyik már a hétmillió is túl van:

