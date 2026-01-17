Kivételes történetet kanyarintott magának egy Mercedes-Benz E-osztály, amióta 2002-ben legördült a gyártósorról. A huszonéves, a W211-es generációból származó Mercedes ugyanis a mai napig gond nélkül falja a kilométereket, annyira, hogy a számláló már tavaly 2 190 000-nél tartott – szúrta ki az Auto Plus.

Jól érzékelteti a nagyságrendet, hogy ez a távolság annyinak felel meg, mintha háromszor megtette volna oda és vissza a Föld és a Hold közötti utat.

A gondos karbantartás és az elnyűhetetlen strapabírás nyilván kéz a kézben járnak egymással, de az E 220 CDI még ennyi kilométer után is az eredeti motorjával jár. Az OM646 jelű dízelmotorban eddig csak a befecskendezőket kellett cserélni, illetve a hozzá tartozó váltó sem az eredeti már. Egyébként lomhának sem mondható a 2,1 literes, négyhengeres blokk, hiszen a teljesítménye 150 lóerő, ami mellé 340 Nm-es nyomaték párosul.

2002 Mercedes-Benz E220 CDI



The Taxi was imported to Finland from Hamburg, Germany.



Not even the Finnish DMV believed the

mileage, they thought it had 190 000 km on the clock but instead, the car had 2 190 000 km.



The engine is still original.

Az E-osztályos Mercedes a németországi Hamburgban kezdte a pályafutását, onnan került a finnországi Helsinkibe, ahol a képek tanúsága szerint jelenleg is taxiként szolgál. Amikor importálták, még a finn közlekedési hatóság embereit is meglepte, hogy hiába van az órájában „csak” 190 ezer kilométer, valójában már kétszer is eljutott a számláló 999 999-ig.

Mindemellett nem ez az első alkalom, amikor a Vezessen milliós nagyságrendben sokat futott Mercedesről írunk. Találtunk már másik kétmillió kilométerrel büszkélkedő darabot, azonban a csúcstartónak alighanem az a példány számít, amelyik már a hétmillió is túl van: