A Suzuki Swift látványa teljesen természetes a hazai utcákon, szinte mindenki fejből fel tudja idézni a formát, legyen szó bármelyik generációról. Nem véletlen, hogy autós körökben ezek már különféle becenevet kaptak, a Magyarországon 1992-től gyártott és a leghosszabb ideig futó Swift-változatot csak „régi Swift” néven emlegetjük, az utód pedig kerekebb vonalai, fekete A, B oszlopa miatt látszólag lebegő tetejével kiérdemelte a „vasaló Swift” elnevezést.

Ez elég általános, sokszor a forma vagy egy dizájnelem adja a becenév apropóját, így lett az Opel Kadett E „csepp-Kadett”, a W210-es Mercedes E-osztály pedig a pápaszemes generáció.

Azért indultunk el ezen a névadási vonalon, mert a most következő tuningolt (negyedik generációs) Suzuki Swift saját névért kiált! Indiában vették videóra ezt a „szörnyet”, ami a kivitelezést tekintve teljesen rendben van a felvétel alapján. Pontos, profi munka, a fényezés szép, a kiegészítő elemek nem tűnnek tákoltnak, csodásan mutat az országra jellemző színes káoszban.

Mégis annyira cizellált, annyira „túlzás”, hogy európai szemmel már karikatúrának tűnik. Na de mi legyen a neve? Ki minek nevezné el? A döntés megkönnyítése érdekében itt egy rögtönzött szavazás, ezekből is lehet választani: