Egy autó vezetője és utasa Tótkomlós és Békéssámson között közlekedett, ekkor a sofőr már nem sokat látott a bepárásodott szélvédő miatt. Elővett egy kisebb törölközőt, és bal kézzel megpróbálta letörölni az apró vízcseppeket.

Eközben a kormányt a jobb kezével tartotta, de a művelet közben önkéntelenül is jobbra kormányzott. A kocsi letért a havas, jeges útpadkára, majd megcsúszott és árokba borult. A balesetben senki sem sérült meg, de jókora anyagi kár keletkezett.

Talán felesleges is mondani, hogy mit lehet tanulni ebből az esetből. Először is azt, hogy a biztonságos közlekedés feltételeit indulás előtt kell megteremteni, ekkor kell letakarítani mindent, ami akadályozza a kilátást. Na meg a fűtést is lehet a szélvédőre irányítani, már persze akkor, ha rendesen működik.

Ha menet közben párásodik be az ablak, akkor meg kell állni, és csak egy arra alkalmas helyen szabad elvégezni a páramentesítést!