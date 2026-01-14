Télen az utak teljesen más arcukat mutatják, mint az év többi részében. A hideg, a hó, az ónos eső és a fagy nemcsak a tapadást rontják, hanem olyan veszélyeket is előhoznak, amelyek nyáron szinte észrevétlenek. Ilyenkor a KRESZ-táblák szerepe felértékelődik – főleg azoké, amelyek kifejezetten a megváltozott útviszonyokra figyelmeztetnek.

Sok autós látja ezeket nap mint nap, mégsem mindig van tisztában a pontos jelentésükkel és azzal, mikor kell rájuk igazán komolyan reagálni.

Nem szabad megfeledkezni az állatokra figyelmeztető jelzésekről sem. Télen a vadak gyakrabban mozognak, hosszabb távokat tesznek meg táplálék után kutatva, ráadásul a havas környezetben nehezebb őket időben észrevenni és korábban is sötétedik. Egy hirtelen felbukkanó állat és a csúszós út kombinációja különösen veszélyes helyzetet teremthet.

A téli közlekedés egyik legnagyobb csapdája az, hogy a táblák jelentése ugyanaz marad, de a mögöttük rejlő kockázat megsokszorozódik. Ami nyáron csak egy figyelmeztetés, az télen valós veszélyforrássá válhat. Éppen ezért a hideg hónapokban nem elég „látni” a KRESZ-táblákat – komolyan is kell venni őket.