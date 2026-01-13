Miközben újra annyira téliesre fordultak az útviszonyok, hogy a másodfokú riasztást is ki kellett adni, tanulságos felvételeket tett közzé az autópálya-kezelő. Előbb két kamion, majd nem sokkal később több személyautó is úgy döntött az M30-as autópályán január 6-án éjszaka, hogy megelőzi a konvojban haladó hókotrókat.

Néhány órával később, hajnali 2-kor egy kamion neki is hajtott egy síkosságmentesítést végző járműnek. A sofőr nem sérült meg, de a gép igen, a kamionos pedig elhagyta a helyszínt.

A hókotrók legfeljebb 60 km/h-val haladhatnak, ennél nagyobb sebességnél sem az ekézés (hókotrás), sem a sózás nem lenne hatékony, mert a nagyobb sebesség miatt nem jutna elég só a pályára.

A KRESZ kifejezetten tiltja, hogy a több sávban egymás mellett/mögött haladó, hóeltakarítást végző és sárga figyelmeztető jelzést használó járműveket megelőzzük. A konvoj előtt ráadásul gyakran már vagy még nem tiszta a pálya, a télies útviszonyok miatt az előzés miatti gyorsítás megcsúszáshoz, balesethez vezethet.

Szóval soha ne csinálj ilyet!

Mi is kipróbáltunk egy hókotrót, akkor is szóba került ez a téma: