„Kép lesz? Csak mert elfelejtettem megborotválkozni” – kérdezte tőlem mosolyogva Kulcsár László Csepelen, a Szállító utca 2. szám alatti telephely bejáratánál, narancssárga overallban. Rögtön megnyugtattam afelől, hogy ez nem fog látszani annyira, és most amúgy is mindenki arról a bizonyos fehér dologról beszél, ami 10-20 cm-es vastagságban borítja az országot. A Budapesti Közművekhez (BKM) tartozó FKF gépjárművezetője azonban rögtön a lényegre tereli a szót és elkísér a cég legnagyobb hókotrójához.

Érkezésemkor a narancssárga Mercedes-Benz Actros 3332-es teherautó békés nyugalomban álldogált a telephelyen, az enyhének korántsem nevezhető, –4 Celsius-fokos télben. „Én nagyon szeretem ezt a masinát, mert hatékonyan dolgozik és akár konvojban is tudjuk vele az utakat takarítani. Ő az egyik legnagyobb a flottában. Önsúlya 10,25 tonna, de a hintóanyagtartállyal együtt a 13 tonnát is elérheti az össztömege. Amúgy 24 tonnára van hitelesítve a max. terhelhetősége, szóval bírna többet is akár” – árulta el a szakember. Az enyhén felerősődő szél miatt nem éppen barátságos arcát mutatta az időjárás, ezért rögtön be is szálltunk.

Indulás előtt

A kétüléses fülkébe három lépcsőn keresztül lehet feljutni. A 2008-as gyártású teherautó nem fiatal, de pöccre indul. „Az elinduláshoz először is ki kell engedni a kéziféket, majd D-be állítod az automata váltót, hogy menetkész legyen. Ezután bekapcsolod a hóekekezelő panelt, majd felemeled a joystickkel a hóekét. Ezt a szerkezetet csak akkor lehet kezelni, ha a kezelőpanel be van kapcsolva. Miután felemelted a hóekét, még be kell nyomni a kék kúszó gombot és így a saját súlyánál fogva süllyed vagy ereszkedik le a hóeke. Vagyis a szerkezet így át tudja venni az út egyenetlenségeit, mert vannak olyan lefagyott szakaszok, ahol csak azt tudja felszedni, ami még ekézhető” – tette hozzá László.

Már a kifordulás után emléknek tűnik a kinti zimankó, az Actros kabinja ugyanis nagyon gyorsan felfűthető. 1-2 perc után izzadni lehet benne nagykabátban. Mi viszont nem melegedni jöttünk, hanem dolgozni. Így már nem sokkal a telephelyről való kifordulás után a fókusz azon van, hogy az utunkba kerülő havat eltakarítsuk. Emellett lényeges szempont még a síkosságmentesítés is.

Ezért ne közelítsd meg

„Most 15-20 gramm hintőanyaggal megyünk, de ha van olyan útszakasz, ami komolyabb kezelést igényel, akkor egy gomb segítségével meg tudjuk duplázni a szórást. Nem lehet ezt az anyagot kifejezetten csak sónak hívni, mert városrészenként változhat az összetétele. Ebben a keverékben só, zeolit és homok is előfordulhat, de a műemléki védettséget élvező területeken például csak és kizárólag kímélő anyagot alkalmazhatunk” – hangsúlyozta a rutinos sofőr.

Én viszont a minimális tapasztalatommal elkövettem azt a hibát, hogy nagyon közelről akartam lefotózni a teherautót. A szórófejből kiáramló hintóanyag kifejezetten üt még így nadrágon keresztül is. Nem ajánlatos a hótoló mögé állni fotózás céljából sem.

„A szórás most 8 méterre van állítva, így hátul két sávot tudok beteríteni. Egy gomb segítségével természetesen a szórás hatótávolsága csökkenthető, illetve növelhető. Elöl nem, csak magam mögött tudok hinteni az eke használata után, ha úgy látom szükségesnek. Sőt, nemcsak menet közben, hanem álló helyzetben is forognak a hintésért felelős tányérok, ha így van beállítva. Ha pedig alacsony a hintőanyag szintje, azt a visszapillantó tükörben látom” – tette hozzá Kulcsár László, aki már 15 éve dolgozik ilyen gépeken. Joggal adódik a kérdés, mennyire bírja a fagyot a hintőanyag? A szakember szerint ez attól függ, hogy árnyékos vagy napos helyre szórják-e ki.

Vigyáz az útpadkákra

Amikor a Nemzeti Atlétikai Stadion felé vesszük az irányt, már messziről látszik, hogy szűz hóval borított utak várnak ránk. Ezek kétsávosak, nyilván nem lehet őket egy gurulással letakarítani, ezért fordulunk egyet. Szigorúan véve egy-egy sáv tisztítható meg egy ekkora szerkezettel. „A hóeke 3,60 méter széles, de a terepre szánt változatokon 3,80 méter széles ekék is megtalálhatók. Az a teherautó, amiben mi ülünk, hátul hajtott, mindkét hátsó két tengelyen. Emiatt leginkább vízszintes úton jó, de nyilván terepre a legideálisabb kialakítás az összkerékhajtás” – hangsúlyozta László.

Ekkora hóban bizony már a padkák is észrevétlenné válhatnak. Emiatt még jobban oda kell figyelnie a sofőrnek a kormányzásra. „A hóekék szélein van egy-egy koptató, amiket azért szoktak ráhegeszteni, hogy ne sérüljenek meg, ha esetleg padkával érintkeznének. Emellett van egy műanyag csík is, ami pedig hosszában az aszfalttal érintkezik. Ezáltal maga az eke nem sérti fel az útburkolatot úgy, mintha csak fém lenne rajta” – árulta el László érdeklődésemre.

Hogy mennyire megváltásnak hat egy hótoló, azt saját szememmel is megtapasztaltam. A Nemzeti Atlétikai Stadionnál ugyanis olyan útra hajtottuk be, amin addig még nem volt letolva a hó. Mihelyst ezt elvégeztük, megjelent mögöttünk egy Octavia, aminek éppen akkor akadt dolga arrafelé.

Ennyien dolgoznak az ügyön Budapesten alapvetően a Budapesti Közművek végzi az utak hó- és síkosságmentesítését. A BKM-nek több mint száz darab, erre a célra felkészített járműve van, amelyek üzemeltetését az FKF Köztisztasági Divíziója végzi. Érdekesség, hogy az FKF teherautói csak hétfőn mintegy 20 ezer kilométert tettek meg összesen. Országos szinten pedig a Magyar Közút több mint 800 „célgépet” alkalmaz, amelyek között akadnak hóeltoló, sószóró, illetve kombinált teherautók is.

Így dől el, merre mennek

Ha nem is számít már annyira modernnek az alattunk lévő Actros, azért mégiscsak vannak előnyei egy legendás KrAZ hókotróval szemben. „Én még vezettem azt a fafülkés, szovjet teherautót. Kétség nem fér hozzá, nagyon jó volt, kiválóan fogott a féke. Egyetlen hátránya volt, hogy az ekéjét nem lehetett átfordítani jobbra vagy balra. Annál mindig fixen jobbra állt. Emellett nagyot is kaszált az eleje, amit figyelembe kellett venni fordulásnál” – mesélte László, miközben toltuk a havat magunk előtt a gyér forgalomban. És így utunk vége fele eszembe jutott az „egymillió dolláros” kérdés. Az, amit minden földi halandó tudni akar. Ki dönti el, hogy mikor, hova kell mennie egy hókotrónak?

A sofőr szerint ezt az irányítás dönti el a kritikus utak, az esetleges balesetek, a panaszbejelentések, valamint a megrendelések alapján. A csepeli üzemegységhez dél-budai kerületek tartoznak, ők tehát Dunán innen és Dunán túl egyaránt dolgoznak. Ugyan most a hangsúly a hóeltakarításon és a síkosságmentesítésen van, de melegebb időben sem fogynak el a feladataik. Lászlóék úttisztítással, ivóvízszállítással, balesetek és lomtalanítások utáni takarítással is foglalkoznak a melegebb hónapokban. Éppen ezért önfelszedős teherautók, hótolók, kukásautók is megtalálhatók a flottában.

„Napi három műszakban dolgozunk, és mindig meg van határozva, hogy ki milyen teherautót vezet. Ez soha nem ad hoc jelleggel dől el. A kollégák munkáját egy saját, jól felkészült szerviz is támogatja. Mindig vannak kisebb-nagyobb feladatok. Mostanában rendszeresen után kell tölteni például az ablakmosót, mivel a hótolónak a munka jellegéből adódóan nagyon gyorsan bekoszolódik a szélvédője. Az eredményes munkához egy jól felkészült, kiváló vezetésre van szükség, ami szerintem itt megvan” – tette hozzá a szakember.

Ezt kérik az autósoktól

Az időjárás-előrejelzés szerint ugyan már nem várható a következő napokban jelentős havazás, de a síkosságmentesítésre még tél végéig biztosan szükség lesz. Kiszállás előtt megkérdeztem Lászlótól, ha kérhetnének valamit az autósoktól, akkor mi lenne az? „Nagyon sokan készségesek velünk és gyakran elengednek minket. Ezt nagyon köszönjük, de én azt kérném, hogy ha látják, hogy konvojban haladunk, akkor ne hajtsanak be közénk, csak úgy, mint a katonai menetoszlopoknál. Ha valaki behajt közénk, akkor a hintőanyag felsértheti a személyautók fényezését” – árulta el László. Azt már mi tesszük hozzá, a hazai szabályozás szerint tilos is a konvojban dolgozó munkagépeket megelőzni, csak sokan ezt elfelejtik.

A rutinos szakember arra is kéri az autósokat, hogy lehetőleg a mellékutcákban úgy parkoljanak, hogy be tudjanak hajtani oda a hókotrók. Ha egy rosszul parkoló személyautó miatt nem tud befordulni a hókotró, akkor az a mellékutca marad a hó fogságában. Én pedig arra biztatnék mindenkit, hogy tanuljanak az én hibámból is: a szórófejből kijövő hintőanyag tényleg fáj az emberi testnek, nem nehéz tehát belegondolni, mit jelenthet egy személyautó fényezésének.