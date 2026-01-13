Amikor néhány napja végre vastag hótakaró borította be Magyarországot, pillanatok alatt eltűntek a szánkók a boltok polcairól. A hirtelen jött tél nemcsak örömet hozott, hanem nyerészkedőket is: a használt szánkók rövid idő alatt több tízezer forintos áron jelentek meg az online hirdetésekben. De a most következő szintet azért mégsem érték el az árak, hála az égnek…

2025 közepén ugyanis egy filmtörténeti relikvia talált gazdára rekordközeli áron: az Aranypolgár (Citizen Kane) nyitójelenetében szereplő „Rosebud” feliratú fa szánkót egy aukción 14,75 millió dollárért (mintegy 4,9 milliárd forint) adták el. Az 1941-es filmet máig minden idők egyik legjobb filmjeként tartják számon, a szánkó pedig a történet egyik legfontosabb szimbóluma.

Az ikonikus filmkellékből maximum három példány élte túl az elmúlt évtizedeket, ám a nemrég elárverezett darabról hosszú ideig azt hitték, végleg eltűnt. 1984-ben azonban megmenekült a megsemmisítéstől, amikor Joe Dante rendezőhöz került. Dante később „easter eggként”, azaz elrejtett filmes utalásként használta saját munkáiban, a rajongók legnagyobb örömére.

Az eladás a filmtörténeti relikviák piacán is kiemelkedőnek számít: ezzel a „Rosebud” a második legdrágábban elkelt filmes emléktárgy lett. Csak Dorothy rubinvörös cipellője előzi meg, amelyet az Óz, a csodák csodája forgatásán használtak, és 2024 decemberben 32 millió dollárért (10,6 milliárd forint) cserélt gazdát.

Nem ez volt az első alkalom, hogy egy „Rosebud” szánkó felbukkant a piacon: korábban egy másik példány Steven Spielberg tulajdonába került, aki később a Los Angeles-i Academy Museum of Motion Picturesnek adományozta.

A 2025-ben eladott darab azonban évtizedekig nem volt látható. Joe Dante elmondása szerint 1984-ben, az Űrrandevú forgatásakor ugyanabban a stúdióban dolgozott, amely egykor az RKO Radio Pictures tulajdonában volt – ez a cég gyártotta az Aranypolgárt is. A raktárak kiürítése közben egy munkás, tudva Dante klasszikus filmek iránti rajongásáról, megkérdezte, érdekli-e a szánkó.

„Teljesen megdöbbentem. Mivel hatalmas rajongója vagyok a filmnek, azonnal azt mondtam: igen, örömmel elviszem” – idézte Dantét a BBC korábbi cikke.

Dante szerinte az Aranypolgár minden idők legnagyobb filmje is lehet, a Rosebud pedig a történet kulcsa, a cselekmény szíve és Charles Foster Kane életének titokzatos középpontja.