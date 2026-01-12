Egy szürke, havas napból pillanatok alatt lett internetes szenzáció, amikor egy Audi és egy Mercedes rendőrautó nem éppen a megszokott, komoly szolgálati arcát mutatta. A két járőrautó fogócskázott egymással egy villanyoszlop körül, állítólag a Nyugati pályaudvarnál, a hóban.

Azt nem tudni, hogy ez kötelező feladat volt-e nekik, vagy csak hülyéskedtek kicsit szolgálat közben (előtt, után), de az tuti, hogy az utastérben gyermeki jókedv uralkodott. Egyik olvasónk elmondása szerint már öt perce ezt csinálták, mire előkerült kamerás mobil.

Nézd meg a videót:

A videó egyszerre látványos és megosztó, de kétségtelenül emlékezetes pillanat, ami tuti vissza fog köszönni hamarosan mémek formájában.