A sárvári rendőrök fogták el azt a 16 éves kamaszt, aki szintén 16 éves társával egy járó motorral parkoló autót lopott el a napokban Szombathelyen. Az Audi hátsó ülésén egy ötéves gyerek ült.

A fiatal férfi elmondta a rendőröknek, hogy egy alkalmi barátjával, hirtelen ötlettől vezérelve beültek, amikor észrevették Szombathelyen a járó motorral parkoló autót. Amikor a kisfiút észrevették a hátsó ülésen, megálltak, kitették a járdára, majd nagy sebességgel távoztak.

Ezt látva egy mögöttük közlekedő autós azonnal a kisfiú segítségére sietett, és tárcsázta a segélyhívót. A gyermeket a kiérkező rendőrök sértetlenül adták át a szülőknek.

A kamaszok kocsikázni akartak, de az üzemanyag nem lett volna elég, ezért tankoltak, majd Kőszeg irányába elhagyták a várost. Az ellopott autóra kamerafelvételek alapján végül Lukácsházán, egy parkolóban találtak rá megrongált állapotban.

A tolvajok ellen büntetőeljárás indult.