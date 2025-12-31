Igen tanulságos esetet osztott meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság, amiből kiderül, mikor gyenge kifogás a “kocsikázás”.

Bejegyzésük szerint “a zuglói térfigyelő kamerák december közepén egy behajtani tilosban parkoló járművet rögzítettek az Örs vezér tér közelében. A sofőr megelégedve a parkolóhely választással kiszállt, majd komótosan a csomagtartónál kezdett pakolni. Tevékenysége felkeltette a rendőrök figyelmét is, így pár perc múlva már a férfi magyarázatait hallgatták; nem ő vezetett, egy ismerős volt a sofőr, aki nem tudni hová ment, és talán nem is létezik.”

A kamerafelvételek gyorsan előkerültek és ezek alapján kiderült, hogy ő volt a sofőr, az autó nem az övé, mint ahogyan a csomagtartóban lévő félmillió forintot érő szerszámok sem, amit gondosan összepakolt magának.

A lefülelt autósnak több is volt a rovásán: miközben elszámoltatták, kiderült, hogy jogosítványa sincs, valamit korábban több alkalommal követett el vagy kísérelt meg lopást elkövetni gépjárművekből. A férfi még ekkor is próbálta menteni a menthetőt, állítása szerint nem lopni, hanem kocsikázni akart. Ezen a ponton érdemes tisztázni, mi is a különbség a kocsikázás és a kocsilopás között.

Némi idő elteltével az autó tulajdonosa is jelentkezett a rendőrségen, hogy eltűnt az autója. Nos, nem sokáig kellett keresni. A rendőrök az autóst előállították a BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányságra, ahol lopás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.