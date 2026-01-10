Január 9-én korán kezdődött a műszak a Katasztrófavédelemnél: reggel 6-kor már arról tájékoztattak, hogy baleset történt az M3-as bevezető szakaszán, nem is kicsi. A XV. kerületben, a Tóth István utca közelében lezárták az autópályát azok után, hogy egy tehergépkocsi, egész pontosan egy kukásautó egy személyautóval karambolozott.

A baleset következtében a teherautó az elválasztó betonelemet tíz méter hosszan átszakította, így a sztráda kivezető szakaszán is forgalmi akadályt képzett. Az érintett sztrádaszakasz mindkét oldalát teljes szélességében lezárták, majd a tűzoltók feszítővágóval eltávolították a jármű összeroncsolódott vezetőfülkéjét. Ezt követően állították kerékre a kukásautó maradványait.

Már olvasni is döbbenetes az eseményeket, a Katasztrófavédelem azonban videót is közölt az esetről:

Ehhez képest viszonylag “sima” volt a tűzoltók dolga pár órával később, amikor az M0-son, a Megyeri híd felé vezető oldalon volt szükség a segítségükre. Rákospalota térségében, az M2-es autóúttal közös csomópontnál a beton terelőelemnek hajtott, felborult és a tetején állt meg egy személyautó. A tűzoltók feszítővágóval eltávolították a jármű ajtaját, így tudtak hozzáférni a beszorult utashoz. A sérült embert kiemelték és átadták a mentőknek, majd a kerekeire állították és áramtalanították az autót.