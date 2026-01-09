Elégedetlen kamionos videójára reagált a rendőrség: a sofőr azt állította, hogy elakadt a havas úton, a rendőrök azonban segítségnyújtás helyett megbírságolták.

A rendőrség szerint nem egészen úgy történtek a dolgok, ahogy a kamionos állítja. Január 7-én 11 óra körül a járőrök észlelték az M1-es autópálya 43-as kilométerszelvényénél, az óbaroki felüljáró felé vezető emelkedő előtt, hogy a forgalommal szemben két járműszerelvény szabálytalanul várakozik.

Az eredeti videó:

Az egyik jármű vezetőjével szemben tudtak is intézkedni, aki ezt követően tovább is ment. A videón szereplő sofőrrel szemben – aki vagy nem reagált, vagy nem volt ekkor a helyszínen –, nem tudtak intézkedni, ezért a szabálytalan kamiont lefényképezték, majd távoztak.

Négy óra múlva a rendőrök visszamentek a helyszínre, a kamion továbbra is ott állt. A sofőr – aki már a kamionban ült – állítása szerint hajnal óta ott várakozott, mert elakadt. Ám akkor és órákkal korábban is az út már csak sónedves volt.

A rendőrség reakciója:

A rendőrök a menetiránnyal szemben való várakozás miatt helyszíni bírságot szabtak ki. A sofőr a szabálysértést elismerte, panasszal akkor nem élt, majd az intézkedést követően a kamion önerőből távozott a helyszínről.