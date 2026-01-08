A kedden kezdődött havazás hamar kaotikus állapotokat okozott az M1-es autópályán, még szerda reggel is elakadt kamionokról és jelentős torlódásról számolt be az Útinform.

A káoszban hamar felborult a közlekedési rend, az autósok ott próbálták kerülni az elakadt kamionokat, ahol tudták. A szembejövő sávot is többen használták, amin nagyon felhúzta magát egy kamionos.

@beerbikegyor #2026 #közlekedés #magyarközút #m1autopálya

Mocskos, balkáni férgeknek nevezte az ügyeskedőket, és arról elmélkedett, hogy ez csak Magyarországon fordulhat elő. A felvételen látható, ahogy nemcsak személyautók, hanem egy útellenőrző jármű, sőt egy busz is szabálytalanul közlekedik.

