November 17-én kora reggel egy szabálytalanul, tartósan a belső sávban haladó kamionosra lett figyelmes egy szolgálaton kívüli rendőr az M1-es autópályán. A sofőr Budapest felől Győr irányába több mint 30 kilométeren keresztül folyamatosan a belső sávban haladt, és figyelmen kívül hagyta a rá vonatkozó előzési tilalmat. A szabálysértésről kamerafelvétel készült.

A komáromi rendőrök előállították a szabálysértőt. Meghallgatása során elmondta, hogy “nem mérte fel megfelelő mértékben a cselekménye fokozott veszélyességét, tettét megbánta.” Szó szerint aligha így hangzott el, de a rendőrség közleménye így fordította le.

A szabálysértési hatóság a férfival szemben 130 ezer forint pénzbüntetést szabott ki, és négy hónapra eltiltották a vezetéstől.