Egy férfi még 2024 júliusában az M0-s Törökbálinthoz tartozó szakaszán közlekedett egy teherautóval. Egy autós fel akart hajtani elé, és noha a sebessége nem volt lassabb, mint az adott útszakaszra a teherautók számára engedélyezett sebesség, nem kívánta elősegíteni a besorolást.

A férfi a teherautója fényszóróját villogtatva veszélyesen megközelítette a személyautót, így próbálva gyorsabb haladásra ösztönözni. Miután ezzel nem érte el a célját, a férfi jobbra rántotta a kormányt, ezzel arra kényszerítve az autóst, hogy a leállósávra meneküljön. A baleset elkerülése kizárólag az autós reflexeinek volt köszönhető.

Az eljárás során megállapították, hogy a férfi a közúti járművezetésre közlekedéspszichológiai szempontból alkalmatlan. Ellene próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására és végleges hatályú közúti járművezetéstől eltiltásra tettek indítványt.

Szerencsére nem minden kamionos őrült, sőt: