Mindössze néhány nappal a vásárlása után lefoglalták egy 19 éves amerikai fiatal Audi S5-ösét a Douglas megyei seriffek. A hatóságok január 3-án kapcsolták le a Nebraskában élő Tanner Jonest, miután 214 km/órás sebességgel mérték be az Audiját, írja a Carscoops.
A 19 éves fiú így mindössze négy napig örülhetett az új szerzeményének, azt ugyanis december 30-án vásárolta.
Szerencsétlenségére az egyenruhások azt sem nézték jó szemmel, hogy cikázva, ráadásul irányjelző-használat nélkül haladt a sztrádán, miközben más autósokat kerülgetett. A felelőtlen vezetés, valamint az irányjelző-használat elmulasztása mellett a biztosítási hiányát és az extrém mértékű sebességtúllépést is felrótták neki.
A nebraskai törvények értelmében alsó hangon egy hónapra búcsút inthet a jogosítványának, de akár egy évre is elvehetik. A gyorshajtás miatt Jonesra 400 dolláros – átszámítva körülbelül 130 ezer forintos – bírságot szabtak ki, és ahogy azt a seriffek egy MI-generált képpel is jelezték az X-en, még az autó sorsa is a levegőben lóg.
🚨 New car. Bad decisions. 🚨— DCSO - Omaha, NE (@DCSheriffNE) January 4, 2026
On Saturday night, the Community Action Team was out in force. Just after 11pm, deputies observed an Audi S5 eastbound on West Dodge Road near 137th Street at a blazing 133 miles per hour. Even the Lidar had to do a double take at the ludicrous… pic.twitter.com/UWvhZRjErA
Drasztikus gyorshajtásból ráadásul nem ez volt az első az idén: