Mindössze néhány nappal a vásárlása után lefoglalták egy 19 éves amerikai fiatal Audi S5-ösét a Douglas megyei seriffek. A hatóságok január 3-án kapcsolták le a Nebraskában élő Tanner Jonest, miután 214 km/órás sebességgel mérték be az Audiját, írja a Carscoops.

A 19 éves fiú így mindössze négy napig örülhetett az új szerzeményének, azt ugyanis december 30-án vásárolta.

Szerencsétlenségére az egyenruhások azt sem nézték jó szemmel, hogy cikázva, ráadásul irányjelző-használat nélkül haladt a sztrádán, miközben más autósokat kerülgetett. A felelőtlen vezetés, valamint az irányjelző-használat elmulasztása mellett a biztosítási hiányát és az extrém mértékű sebességtúllépést is felrótták neki.

A nebraskai törvények értelmében alsó hangon egy hónapra búcsút inthet a jogosítványának, de akár egy évre is elvehetik. A gyorshajtás miatt Jonesra 400 dolláros – átszámítva körülbelül 130 ezer forintos – bírságot szabtak ki, és ahogy azt a seriffek egy MI-generált képpel is jelezték az X-en, még az autó sorsa is a levegőben lóg.

🚨 New car. Bad decisions. 🚨



On Saturday night, the Community Action Team was out in force. Just after 11pm, deputies observed an Audi S5 eastbound on West Dodge Road near 137th Street at a blazing 133 miles per hour. Even the Lidar had to do a double take at the ludicrous… pic.twitter.com/UWvhZRjErA — DCSO - Omaha, NE (@DCSheriffNE) January 4, 2026

Drasztikus gyorshajtásból ráadásul nem ez volt az első az idén: