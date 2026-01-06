Lassan hétről hétre dolguk akad a floridai autópálya-rendőröknek a gyorshajtásból szinte már sportot űző Mustang-tulajdonosokkal. Napokkal azután, hogy lefoglaltak egy 219 km/órával repesztő Mustang GT-t, egy újabb példány akadt a horgukra, amelyet január 4-én, vasárnap éjszaka az I-4-es autópályán 240-nel mértek be.

Tekintve, hogy a Mustang hatodik generációjáról van szó, a 19 éves sofőr gyakorlatilag kihozta a legtöbbet a Ford izomautójának 250 km/órás, elektronikusan szabályozott végsebességéből – írja a Road & Track.

A fiatal sofőr pechjére a rendőrök is egy Ford Mustanggal érkeztek, így a rendőröknek meglehetősen könnyű dolguk volt. A hatóságok szerint a tinédzser azonnal félreállt, amint észrevette a megkülönböztető fény- és hangjelzéseket – utána letartóztatták és a megyei börtönbe szállították. Felelőtlen vezetés és veszélyes mértékű gyorshajtás miatt vádat emeltek ellene.

Mivel több mint 160 km/órával ment, nagyon is megütheti a bokáját, lévén, hogy tavaly júliusban külön törvény lépett életbe Floridában az extrém gyorshajtókra. Az új előírások értelmében még akkor is 30 napos szabadságvesztésre és/vagy 500 dolláros – átszámítva körülbelül 165 ezer forintos – pénzbírságra számíthat, ha ez volt az első kihágása.

