Hosszú évek óta nem látott mennyiségű hó érkezett meg Magyarország területére, azonban az utakon messze vagyunk az 1987 telén látott emlékezetes, már-már apokaliptikus állapotoktól. Svédország középső és délkeleti részein eközben napok óta megnehezíti a közlekedők életét a heves havazás, annyira, hogy a kialakult helyzet egy emeletes buszon ki is fogott – írja a Carup.

Videót is készített a portál egyik olvasója arról, hogy a 27 tonnás busz segítségére végül egy, a 2000-es években gyártott Volvo XC70 sietett. Az összkerékhajtású kombinak több sem kellett annál, hogy beakasszák a vontatókötelet: utána néhány finom gázadás elég volt ahhoz, hogy a 15-ször nehezebb busz kiszabaduljon a hóátfúvás csapdájából.

A mentés után a buszsofőr kiszállt a volán mögül, és kezet rázott a Volvo sofőrjével, megköszönve neki a segítséget.

„Nem hittem a szememnek. Lenyűgöző, hogy egy kis személyautónak ekkora ereje van” – nyilatkozta az esetről a felvétel készítője. „Milyen jó, hogy a hétköznapi emberek is tudnak segíteni pusztán jóakaratból. Ez pedig jó reklám a Volvónak is” – jegyezte meg humorosan.

