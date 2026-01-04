A következő napok időjárás-előrejelzéseiben egyre több téli jellegzetesség köszön vissza, ugyanis az eső, havas eső és ónos mellett hó is várható, a déli országrészben akár 10 centiméter is hullhat. Mindemellett január első hetében további lehűlésre készülhetünk, aminek következtében az éjszakai csúcsértékek kivétel nélkül fagypont alattiak lehetnek, de napközben is sűrűn előfordulhat, hogy 0 Celsius-fok alá kúszik a hőmérő higanyszála.

Habár a Magyar Közút téli flottája már november közepe óta bevetésre készen áll, az elmúlt évek, évtizedek tapasztalataiból tudjuk jól, hogy ezek a körülmények kivétel nélkül meg tudják tréfálni a közlekedőket, még akkor is, ha csak a töredéke igazolódik be az előrejelzéseknek. A téli autózás önmagában is komoly kihívást jelent, éppen ezért az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság jóvoltából az alábbiakban néhány hasznos tanáccsal szolgálunk, amik sokat könnyíthetnek a helyzeten.

A képre kattintva galéria nyílik – itt vannak a téli úti praktikák:

6 fotó

Gondoltad volna, hogy télen még a klímának is lehet haszna? Ha nem, akkor a Vezess alábbi cikkét neked ajánljuk: