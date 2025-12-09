Nem titok, hogy a bekapcsolt légkondicionáló növeli az üzemanyag-fogyasztást, ezért télen sokaknak teljesen feleslegesnek tűnhet a használata. A valóság azonban az – autótípustól függően –, hogy kifejezetten ajánlott rendszeresen, rövid időre bekapcsolni, vagy akár folyamatosan járatni a rendszert.

Tény, hogy a nyári kánikulában a klímahasználat jelentősen megdobhatja a fogyasztást. Bár ez minden autónál kicsit másképp alakul, extrém esetben akár 1-1,5 liter plusz üzemanyagot is jelenthet 100 kilométerenként. De mi a teendő, ha lehűl az idő? Kapcsoljuk ki?

Megnő a fogyasztás?

Ha a nyári hőségben benyomjuk az A/C gombot – különösen a kisebb teljesítményű motoroknál –, azonnal érezhető, hogy a rendszer terhet ró a motorra. Nem csoda: egy nagy teljesítményű kompresszort kell meghajtani. Szélsőséges esetben alapjáraton érezhető vibráció jelentkezik, és az autó érezhetően nehezebben gyorsul. Az erősebb autóknál is jelentkezik ez az ellenállás, de ott kevésbé (vagy egyáltalán nem) érezhető vezetés közben – legfeljebb a benzinkútnál.

Azonban tévedés lenne azt hinni, hogy a klíma minden körülmények között ekkora terhelést jelent. Amikor a rendszernek nem kell drasztikusan lehűtenie a beáramló levegőt (mint télen), a klímarendszer ellenállása valójában elhanyagolható. Mégis ott a kísértés: miért ne kapcsolnánk ki egyszerűen? Nos, van rá pár nyomós érv.

Lehet télen klíma nélkül közlekedni?

Műszaki szempontból a klímának jobb, ha nem áll hónapokig. Természetesen nem lesz baja attól, ha néha ki-be kapcsolgatjuk, de a hosszú ideig tartó inaktivitás kifejezetten ártalmas. Ennek oka, hogy a kompresszor működése közben a rendszerben olajjal kevert hűtőközeg kering. Ennek az olajnak az egyik legfontosabb feladata a rendszer tömítéseinek kenése és karbantartása.

Ha a rendszert hosszú időre leállítjuk, a hűtőközeg és az olaj szétválhat, a tömítések kiszáradnak, a rendszer pedig szivárogni kezd. Nagyon valószínű forgatókönyv, hogy ha ősszel kikapcsolod a klímát, és csak május elején próbálod újra beizzítani, a rendszer meg sem mukkan, mert… üres.

És ez még nem minden: ilyenkor nem elég egyszerűen újratölteni a rendszert gázzal (szabályosan ezt meg sem teheti egy szerviz). A teljes rendszert át kell vizsgálni szivárgás szempontjából, a hibás alkatrészeket cserélni kell, és csak utána jöhet a töltés. A legnagyobb pechesek ilyenkor tudják meg, hogy a szivárgás a műszerfal alatti hőcserélőnél van. Ez azt jelenti, hogy a javításhoz szét kell bombázni az egész utasteret, ki kell venni a műszerfalat – ez pedig nem olcsó mulatság.

A modern autók és a pára

A modern autók túlnyomó többségénél azonban szinte lehetetlen kikapcsolt klímával közlekedni. Sokan kikapcsolják, aztán küzdenek a problémákkal, sokszor anélkül, hogy tudnák, mi okozza a bajt.

Mi történik, ha egy hűvös, nyirkos napon kikapcsolod a klímát? A tipikus tünet az ablakok belső párásodása. A levegő páratartalmától és az utasok számától függően ez lehet enyhe, de akár olyan mértékű is, hogy gyakorlatilag lehetetlenné teszi a vezetést. Ilyenkor semmilyen törlőkendő vagy „csoda” páramentesítő spray nem segít tartósan.

Ezzel szemben elég megnyomni az A/C gombot, és a probléma mintha sosem létezett volna. (Természetesen feltételezve, hogy a pollenszűrőnk viszonylag tiszta).

A klíma szárítja a levegőt, és nem zavarja a fűtést

Az autók szellőzőrendszere úgy van kialakítva, hogy a klíma bekapcsolása nem jelenti azt, hogy jéghideg levegőt fúj ránk, miközben mi fűteni szeretnénk. A bekapcsolt klímakompresszor gondoskodik a levegő szárításáról (párátlanításáról), a hőmérséklet pedig pontosan olyan lesz, amilyet beállítottunk.

A gyári beállításoktól függően előfordulhat, hogy kemény mínuszokban a klíma automatikusan nem kapcsol be, de olyankor, a száraz hidegben általában a párásodás sem jelent akkora problémát.