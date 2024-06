Vége az iskolai tanévnek, beköszöntött a nyár, sokan már nyaralnak, ami egyet jelent a tartósan 30 Celsius-fok feletti, sokszor a 40 fokot is alulról karcoló értékeket hozó kánikula mellett a légkondicionáló egyre gyakoribb használatával – ezzel azonban érdemes óvatosan bánni, ugyanis könnyen ráfázhatunk vele.

1. Nem szabad azonnal a maximumra tekerni

Mint az tudvalevő, ilyenkor pillanatok alatt felforrósodik az autók utastere, így nem kell meglepődni, ha a tűző napon hagyott autóban akár 60 fokos hőség fogad minket. Ekkor a legtöbben már a legelső mozdulattal maximumra állítják a klímát, pedig ez több szempontból sem jó ötlet. Bár a jól programozott vezérlések a teljesítmény fokozatos emelésével képesek elkerülni, az első kellemetlen hatás, ami ez esetben jelentkezik, hogy a szellőzőrendszerben átforrósodott levegő keveredik az utastér forró levegőjével, sokszor jó adag porral vegyítve – figyelmeztet a Kreszvaltozas.hu.

Amiatt sem tanácsos rögtön ezzel kezdeni, mert manőverezés közben – ami induláskor akár tolatás is lehet – elterelheti a figyelmet az erősen zúgó ventilátor hangja azzal, hogy elnyomja a külvilág zaját, a tolató- és parkolószenzorok hangjelzéseiről nem is beszélve.

Az átmelegedett autóba beülve az első dolog az ablakok leengedése legyen. A légkondicionálót azután indíthatjuk el, hogy beindítottuk a motort, de ha a maximumra szeretnénk állítani, fél percre érdemes kiszállni a kocsiból, miközben leengedve hagyjuk az ablakokat, hogy átszellőzzön a jármű. Ha még erre sincs idő, elindulhatunk, ám ilyenkor alacsony állásba kell kapcsolni a berendezést, és akkor lehet fokozatosan növelni a teljesítményt, ha már hűvös levegő érkezik az utastérbe.

2. Könnyen megbetegedhetünk

Nem szabad túlzásba esni a légkondicionáló használatával, annak ugyanis megfázás, ízületi- vagy izomfájdalom lehet a vége. Ennek elkerülése végett semmiképpen se emberirányba állítsuk a szellőzőrostélyokat, továbbá legalább 3-5 percig hagyjuk leengedve az ablakokat. Abban az esetben, ha az utastér klímája kellemesebb, mint a kinti, a szellőzés – a gyorsabb hatás érdekében – lezárható belső keringetésre, igaz, egyes esetekben ezt az autók már maguktól megteszik.

Huzamosabb ideig azonban nem érdemes bekapcsolva hagyni a belső keringetést, mert erősen kiszárítja a levegőt, ami torokkaparáshoz és szemszárazsághoz vezet. Ezt úgy kerülhetjük el, ha résnyi lehúzzuk az egyik ablakot.

3. Többet fogyaszt az autó

Bizony, a légkondicionáló intenzív használata megemeli az üzemanyag-fogyasztást, ami a benzin- és a gázolajár folyamatos emelkedése mellett fájó lehet. Erre a magyarázat az, hogy bekapcsolt klíma mellett megnő az alapjárati fordulatszám, így amíg normál alapjáraton óránként 0,8 litert fogyaszt egy 1,6-2,0 literes benzinmotorral szerelt kocsi, ez esetben 1,2 literre ugrik, de bizonyos körülmények között (pl. napos felületen, városi dugóban) akár az 1,4-1,6 litert is elérheti az óránkénti fogyasztás.

4. Úgy hatásos, ha oda fúj, ahová süt a nap

A modern, főleg a többzónás légkondicionálók folyamatosan szabályozzák a befúvás mértékét és helyét, amihez a hőmérsékleten kívül a napfényt figyeli az autó, pontosabban azt, hogy honnan és milyen intenzitással süt be az utastérbe. Ugyanez manuálisan is kivitelezhető, csupán annyit kell tenni, hogy a napsütötte üvegfelületekre irányítjuk a hideg levegőt, egyébként pedig inkább a felső legteret érdemes hűteni, hiszen a hűvösebb levegő úgyis lefelé tart. Ilyenkor a beömlők nyitása és zárása mellett a napellenzők lehajtásával is lehet trükközni, attól függően, hogy elöl vagy hátul van-e szükség több hideg levegőre.

5. Nem jó, ha iglu lesz az autóból

Akármekkora a csábítás, nem szerencsés a leghidegebb hőmérsékletre állítani a klímát. A belső hőmérsékletet a külső érték függvényében kell meghatározni: ha például kint 27 °C fok van, az utastérben ne legyen 21 °C-nál, míg 34 °C-os kinti hőmérséklet esetén 24-25 °C-nál hűvösebb, máskülönben hőstressznek tesszük ki a szervezetünket.

