Különös eset történt 2025. január 25-én a belgiumi Menenben. Egy 41 éves nő az árokba hajtott az autójával, azonban nem elég, hogy ittas állapotban ült a volán mögé, a rendőrökkel sem volt együttműködő – írja a HLN.

Amellett, hogy a középső ujjával bemutatott a hatóságoknak, meggyűlt a baja azzal is, hogy kiszálljon az autójából. Tovább súlyosbította a helyzetét azzal, hogy bealudt, amikor meg akarták szondáztatni, majd megtagadta a vérvizsgálatot is. Vallomásában azt állította, hogy a balesete előtt egy barátnőjénél járt, és ivott, mielőtt útnak indult. A rendőrség egy félig üres vodkásüveget is talált az autójában.

Az ügyben a bírósági meghallgatásra az év végén került sor. „Mielőtt elindultam haza a barátnőm otthonától, bevettem egy altatót. Úgy tűnik, gyorsabban hatott, mint amire számítottam” – magyarázta, miért aludt el az eljárás közben.

Az ügyvédje szerint a nő a pszichés problémái miatt kezelés alatt áll. Habár a bíróság hajszálmintát kért be annak megállapítására, hogy tartós alkoholproblémákkal is küzd-e, a vizsgálat során ez nem nyert bizonyosságot. Így elkerülheti a súlyosabb büntetést, de a bíróság ezzel együtt is két hónapra eltiltaná a vezetéstől, továbbá 1600 eurós – átszámítva több mint 600 ezer forintos – pénzbírságot szabna ki rá.

