Bár világszerte mindenütt tilos vagy igen szigorúan szabályozott az ittas vezetés – hazánkban zéró tolerancia van érvényben, de még a megengedőbb országokban is legfeljebb egy pohár vagy üveg sörrel, kis pohár borral elérhető 0,05-0,08%-os érték a csúcs –, ennek ellenére sajnos mindenütt akadnak autósok, akik ittas állapotban ülnek a volán mögé.

Az Autplus.fr által megosztott, hihetőség határát súroló eset december 3-án, szerdán történt Coulommiers településen, Franciaországban. Az 55 éves férfi balesetet okozott a városban, de viselkedése azonnal felkeltette a rendőrök figyelmét, akik nyilvánvaló részegséget észleltek nála.

A sofőr az igazoltatáskor olyan mértékben volt ittas, hogy állapota nem tette lehetővé az előállítást vagy az őrizetbe vételt. A rendőrök úgy döntöttek, hogy azonnal kórházba szállíttatják. Az ellátásba vétel után az autós alkoholos kómába esett, ami jól mutatja az ittasság mértékét és a helyzet súlyosságát.

A kórházi vérvizsgálat során derült ki a sokkoló adat: 7,92 gramm/liter (ezrelék) alkohol volt a vérében. Ez a rendkívül magas érték Seine-et-Marne megyében rekordnak számít, és brutális nyíltsággal helyezi ismét a figyelem középpontjába az ittas vezetés kérdését – különösen, hogy egy hétköznap délelőttről van szó.

Ahogy a Le Pays Briard című lap beszámolt róla, a rendőrség már ismerte a férfit, többek között fennálló alkoholproblémái miatt. Ez a tény részben magyarázatot adhat arra, hogyan volt képes ilyen, a normál emberi szervezet számára valószínűleg halálos szintű részegség mellett egyáltalán volán mögé ülni – bár ez semmit sem von le abból a döbbenetből, amit az adat a nyomozók és az ápolók körében kiváltott.

Az esetet túlélte, és bíróság előtt kell felelnie tetteiért. A francia ügyészség tájékoztatása szerint december 16-án, kedden bűnösség beismerésén alapuló eljárás keretében kellett felelnie tettéért.

Nem országos rekord, de közel áll hozzá

2013-ban egy 40 éves férfit 11 ezrelékes véralkoholszinttel vettek fel az avignoni sürgősségire, ami országos rekordnak számít Franciaországban.

Ekkora mennyiség már bőven az alkoholmérgezés, a hétköznapi emberek számára halálos ittasság kategóriája: 3,5-5,0 g/l-nél eszméletvesztés, vizelet- és széklettartási nehézség, koordinálatlan légzés és keringés, akár a légzés leállása, a nyelv hátracsúszásából fakadó fulladás, szabadban kihűlés következhet be.