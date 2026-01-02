A Tesla-tulajdonosok különösen kreatívak tudnak lenni, ha gyorshajtás miatt kérdezi őket egy rendőr, miközben összességében a Mini- és a Volvo-sofőrök bizonyultak a legkevésbé őszintének – derül ki egy amierikai kutatásból.

A felmérésben 4100 autóst vizsgáltak egy professzionális, pszichológiai alapú őszinteségi teszt segítségével. A résztvevőket 16. való életből származó szituációról kérdeztek:

például mit tennének, ha meghúznának egy másik autót parkolás közben,

elhajtanának-e egy kisebb koccanás után,

vagy mennyire lennének őszinték a biztosítóval a baleset részleteiről.

Az összesített eredmények alapján a legtöbb válaszadó viszonylag tisztességesen gondolkodik, és közel kétharmaduk egyértelműen elutasította, hogy szabályt szegni elfogadható opció, ha „úgysem sérült meg senki”.

Az igazi érdekességek akkor kerültek felszínre, amikor az adatokat autómárkák szerint bontották le.

Ebben az összevetésben a Mini-tulajdonosok végeztek az utolsó helyen: átlagosan mindössze 57,31 pontot értek el a maximális 80-ból, és sokan közülük nyíltan bevallották, hogy lehetőség szerint igyekeznének elkerülni a büntetéseket. A második legrosszabb helyre az Acura sofőrjei kerültek, őket pedig meglepő módon a Volvo-tulajdonosok követték. A „biztonságos, felelősségteljes svéd autó” imázs ezek szerint nem feltétlenül jár együtt makulátlan őszinteséggel.

A Tesla-tulajdonosok összességében nem szerepeltek túl jól, de egy kategóriában toronymagasan kiemelkedtek: a gyorshajtással kapcsolatos kifogások terén. A felmérés szerint a Tesla-sofőrök 52,94 százaléka bevallotta, hogy megpróbálná kimagyarázni magát, ha gyorshajtáson kapnák. Ez messze a legmagasabb arány volt az összes márka közül, jelentősen megelőzve a második helyen végző Volvót, míg a Mini-tulajdonosok ebben a rangsorban is dobogóra állhattak.

A lista másik végén egészen más kép rajzolódik ki. A Mitsubishi-tulajdonosok bizonyultak a legőszintébbnek, 64 ponttal vezetve a mezőnyt. Őket szorosan követték az Infiniti-sofőrök, valamint a Lincoln, Mazda és Jeep tulajdonosai is kifejezetten jól szerepeltek. A kutatók szerint ők azok, akik nagyobb eséllyel hagynak cetlit a szélvédőn egy parkolási koccanás után, ahelyett hogy abban bíznának: „biztos már ott volt az a karc”.

A tanulmány nem állítja, hogy egy autómárka önmagában meghatározná a tulajdonosa jellemét, de kirajzol bizonyos mintázatokat. Különösen a Tesla esetében érdekes az ellentmondás: a jövő technológiáját képviselő márka rajongói a felmérés szerint kevésbé ragaszkodnak a rideg tényekhez, amikor egy rendőr felteszi a legegyszerűbb kérdést: „Tudja, milyen gyorsan ment?”