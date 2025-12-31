A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai december 30-án közúti ellenőrzéseket hajtottak végre az M7-es autópálya somogyi szakaszán. Az intézkedés elsősorban a nehéz tehergépkocsik előzési tilalmának ellenőrzésére, a követési távolság betartására, valamint az autópályára fel- és lehajtók szabályszerű közlekedésének ellenőrzésére irányult.

A szabályszegők hatékonyabb kiszűrése érdekében az egyenruhások drónokkal is ellenőrizték a közlekedésbiztonság tekintetében legkritikusabb pontokat. Az akció során a rendőröknek összesen 17 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben kellett intézkedniük, többek között szabálytalan előzés, kézben tartott mobiltelefon használat, záróvonalra hajtás, megállási kötelezettség elmulasztása, valamint lejárt műszaki érvényesség miatt.

A rendőrség felhívja a járművezetők figyelmét, hogy tilos előzni az azonos irányú forgalom számára két forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton 6 óra és 22 óra között – a 7500 kilogrammot – meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, vontatóval, valamint e járműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel!

Előzési tilalom esetén ezen járműveknek olyan követési távolságot kell tartaniuk, hogy közéjük legalább egy járműszerelvény biztonságosan besorolhasson!