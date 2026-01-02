Megkockáztatjuk, hogy akár a világ egyik legmegkíméltebb rendőrautója lehet az a Chevrolet Caprice, aminek órája mindössze 11 mérföldet, azaz 18 kilométert mutat. Több mint 30 év távlatában ez minimális távolságnak számít, mi több, a köztudottan (az átlagosnál lényegesen) magas(abb) igénybevételnek kitett szolgálati kocsik között egyenesen csodaszámba megy.

Soha nem is állt az amerikai rendőrök szolgálatába az 1995-ös Chevrolet annak ellenére, hogy rendőrautónak rendelték, és így ennek megfelelően számos különleges kiegészítőt megkapott a fekete-fehér fényezéstől az A oszlopra biggyesztett kiegészítő lámpákig. Ez leginkább annak volt köszönhető, hogy a megrendelő személyes kapcsolatot ápolt a márka akkori flottaértékesítőjével.

A (szinte) makulátlan karosszériához pont ugyanilyen beltér párosul: az egyszerű, mégis jellegzetes kék szövetüléseken hiába keressük a fánk- vagy kávéfoltokat, megőrizték a gyári állapotukat.

Első pillantásra nem néznénk ki komolyabb teljesítményt a rendőrségi szedánból, márpedig aki így gondolja, nagyobbat nem is tévedhetne. A négyfokozatú automata sebességváltóval párosított 5,7 literes, V8-as Corvette-motor nagyon is képes meglepetést okozni a 264 lóerős teljesítményével, ami elegendő ahhoz, hogy a sebességmérő mutatója akár 225 km/óráig is felkúszon.

Ez a példány azonban nem a rosszfiúkat és a sportkupés gengsztereket hajkurászta, helyette évtizedekig porosodott egy raktárban, aminek következtében némi korrózió is megjelent rajta, sőt, az autó alá kukkantva kifejezetten aggasztó állapotok tárulhatnak a szemeink elé.

Ettől függetlenül tökéletes múzeumi darab lenne belőle, és ugyanígy promóciós feladatokban is megállná a helyét, mindazonáltal nem tudni, hogy milyen jövő előtt áll. Az viszont biztos, hogy véget ért egy korszak azzal, hogy a Bring A Trailer napokban lezárult árverésén valaki 30 250 dollárt fizetett érte, ami a mostani árfolyamon csaknem 10 millió forintnak felel meg – szúrta ki a Carscoops.

