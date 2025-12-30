Mate Rimac ugyan még csak 37 éves, de talán nem túlzunk, ha a horvát vállalkozót már most az autóipar legnagyobb nevei között emlegetjük. Saját hiperautó-márkája, a Rimac Automobili mellett sikerének titka talán abban keresendő, hogy rajongással tekint a járművekre, és nem pusztán termékként látja az autókat. Jól mutatják ezt az olyan, a közösségi oldalán megjelenő képek és videók, melyek közelebbi betekintést engednek Rimac úr hétköznapjaiba.

Persze egy Rimac-féle személy hétköznapjai össze sem mérhetőek egy átlagember hétköznapjával. Jól mutatja ezt az a minapi felvétel, melyet Bugattiban is részesedéssel rendelkező üzletember osztott meg Instagramon. Mint írja, lényegében a Bugatti Tourbillon közúti tesztjét végezték-folytatták, a valós körülmények közt pedig ezúttal a hó volt a domináns. Minderre a horvát fővárostól, Zágrábtól 30 kilométerre lévő Szamobor városában került sor.

A videóban két látványos autó is látható. Az egyik a már említett Bugatti Tourbillon, melynek 8,3 literes, V16-os motorja és három villanymotorja együtt 1800 lóerős teljesítménnyel lövik álló helyzetből 2 másodperc alatt 100-ra, 5 másodperc alatt pedig 200 km/órára az autót. A végsebességet alapesetben 380 km/órában limitálják, viszont egy speciális kulccsal a limit feloldható – ekkor 445 km/óra a végsebesség.

A videó másik autója a Rimac Nevera, mely szintén nem egy visszafogott négykerekű. A villanyautó 1903 lóerős teljesítményével 1,81 másodperc alatt képes elérni álló helyzetből a három számjegyű sebességtartományt, és meg sem áll 412 km/óráig.