Az autóipar története tele van nagy karakterekkel. Hosszú távon a legsikeresebb autóipari menedzserek olyan emberek voltak, mint Ferdinand Piëch vagy Bob Lutz, tehát ízig-vérig rajongók. A lelkesedés önmagában persze nem elég, de ha a megfelelő üzleti, marketing- és műszaki érzékkel párosul, akkor olyan ászokról beszélhetünk, akik képesek meglovagolni a trendeket, sőt diktálni azokat.

A jelenlegi autóiparban sokáig nem láttunk senki ilyet, amíg meg nem jelent Mate Rimac.

A belépője zavaros volt, eleinte csak az elektromos autókra koncentrált, de sosem volt szemellenzős hívő. Amint megértette azok műszaki és üzleti korlátait, könnyen alkalmazkodott és a Bugatti élén már hosszú ideje nem harcol a teljes elektromos átállásért.

Racionalitásának és lelkesedésének metszete aztán a magángyűjteményében is megmutatkozik, amelyet végre, csak úgy mellékesen, megmutatott az Instagramján.

Az utóbbi napokban többször is megtette, de a lényeget összefoglaló videó a következő:

Nem tudjuk, mi lenne egy ilyen kollekcióban Elon Musknál, de Mate Rimacnak lényegében az utóbbi évtizedek legjobb autói vannak meg, és mellettük néhány különlegesség. Természetesen nem hiányozhat belőle a saját cégének fő terméke a Rimac Nevera, ahogyan az olyan autók sem, mint az Aston Martin Valkyrie, a Pininfarina Battista vagy a Ferrari SF90, amelyekhez a Rimac a hibrid hajtáslánc részeit fejlesztette és szállította. Igazi autórajongóknak való csemegék.

Látunk egy BMW M3 E30-at, az ő első számú személyes szerelmét, mellette újabb M-es modelleket is, mint a Z4M, M3 E46 CSL vagy M5 E39.

4 fotó

Nem hiányoznak olyan darabok sem, mint a Porsche Carrera GT, a Mercedes SLR McLaren vagy az első generációs VW Golf GTI. És itt van a már említett Golf R32 is, amelyet Mate a mindennapi közlekedésre a leggyakrabban használ.

Lényegében nincsenek itt hivalkodó milliárdos értelmetlenségek; ha mégis bekerültek a gyűjteménybe, az inkább üzleti kötelezettségből történt. Ezek a darabok a maguk nemében az evolúció csúcsát képviselik abból a korból, amikor egy igazi élményautót még nem korlátoztak szabályok, előírások ezrei.

Ilyen hozzáállással Mate Rimac talán nem csak a Bugatti élén tudná megérezni a korszellemet, lehet, hogy az anyacég vezetőségénél is elkelne egy-két tanácsa.