Futótűzként terjedt el a felvétel arról, hogy a napokban egy nagy értékű Rolls-Royce-t is elszállítottak az Egyesült Királyságban, miután azzal a járdán parkoltak egy ötcsillagos londoni szálloda előtt – írja a Daily Mail.

A világoskék, szaúd-arábiai rendszámú Phantom Coupé 250 ezer angol fontot, átszámítva megközelítőleg 110 millió forintot ér. Az elszállíttatására azután került sor, hogy tulajdonosa azok közé tartozik, akik már sportot űztek abból, hogy nem fizették be a szabálytalan parkolásaikért kiszabott büntetéseket. A helyieket azonban bosszantották a járdán sorakozó luxusautók, miközben a szállóvendégek egy-egy éjszakáért akár 1800 fontot, azaz csaknem 800 ezer forintot is kifizetnek.

Tendenciózusan visszatérő problémáról van szó: habár a sorozatos szabálytalanságokkal kapcsolatban sokat nem árultak el, úgy tudni, a fentebb említett Rolls-Royce-on kívül egy Bentley-t, egy Ferrarit, egy Lamborghinit, valamint egy G-osztályos Mercedest is szabálytalanságon értek. A BBC forrásai szerint a Rolls-Royce-t több utcával odébb tették le a trélerrel.

A jelenséggel kapcsolatban a Carscoops megkeresésére a westminsteri városi tanács azt közölte, hogy a drasztikus fellépéssel a helyiek panaszáradatára reagáltak. „A gyalogosoknak nem kellene illegálisan és önző módon parkoló szuperautókkal szembenézniük, miközben Westminster utcáin próbálnak sétálni. Ezért használtuk a város trélerjeit arra, hogy eltávolítsuk azokat az útból. Nem fogjuk tolerálni azt, hogy veszélyesen a járdán parkoljanak, legyen szó akár egy Lime kerékpárról, akár egy Lamborghiniről” – idézték Max Sullivan tanácsos szavait.

Mint arról a Vezess beszámolt, korábban kifejezetten kreatívan álltak bosszút egy szabálytalanul parkoló autón: