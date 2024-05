Parkolásával gyalogosok és kerékpárosok nemtetszését váltotta ki egy olaszországi autós: önmagával azzal nem lett volna probléma, hogy leparkolt egy étterem előtt Rómában, azonban a fehér Land Rovertől már nem igazán lehetett elférni a járdán.

A helyieknek nem is kellett több, hogy móresre tanítsák a másokkal nem törődő sofőrt, és egy kockás abroszt terítettek az SUV motorháztetőjére – írja a Corriere della Sera. A teríték virággal, kenyereskosárral, kancsóval és poharakkal egészült ki, mintha az autó is az étteremhez tartozna. A parkolásról és az arra adott, radikális válaszról a Bringyourbike egyik helyi aktivistája készített videót: a megterített Land Roveren egy, nyomdafestéket nem éppen tűrő stílusban megfogalmazott cetlit is hagytak.

A látottak nem igazán nyerték el a bevásárlószatyrokkal visszatérő tulajdonos tetszését, aki az ott fényképező és videózó járókelőkkel kezdett el vitatkozni, majd a megbánás legkisebb jelét sem mutatva elhajtott a helyszínről.