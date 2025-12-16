Ha végignézünk egy átlagos bolt parkolóján, akkor szinte minden helyen ott van a szivárvány több színében pompázó, örök folt: az autókból csöpögő folyadékok keveréke. Megszoktuk, pedig ez nem természetes, és legfőképp nem szabad figyelmen kívül hagyni, különben a pénztárcánk bánhatja a dolgot.

A szivárgás általában egy kezdődő műszaki katasztrófa előszele: elfáradt tömítések, repedt szimeringek vagy elöregedett csövek jelezhetik a bajt. Ez azt jelenti, hogy a csöpögő autó talán csak egyetlen éles kanyarra vagy vészfékezésre van attól, hogy valamelyik fődarab megadja magát, veszélybe sodorva nemcsak a tulajdonost, de a többi közlekedőt is.

Ne felejtsük el: a hatályos magyar jogszabályok szerint a forgalomban csak olyan jármű vehet részt, amely műszakilag kifogástalan állapotban van. Egy látványosan eresztő autó nem alkalmas eszköz a közlekedésben való részévtelre.

Mi folyik itt a Tesco parkolóban?

Mivel az autókban keringő folyadékok színe gyakran hasonló, a legegyszerűbben úgy azonosíthatod a tettest, ha megfigyeled, honnan csepeg, milyen a tapintása és a szaga.

Motorolaj: Színe a világos borostyántól a koromfeketéig terjedhet, attól függően, mióta van a motorban (egy dízelnél szinte azonnal fekete). Tapintása síkos, zsíros, és nehéz lemosni a kézről. Általában a szelepfedél, az olajteknő vagy a főtengely-szimering környékéről származik, és közvetlenül a motorblokk alatt landol.

Váltóolaj: Az automata váltók folyadéka (ATF) általában élénkpiros, ami az idővel barnássá sötétedik. A kézi váltók olaja sűrűbb, jellegzetes, szúrós szagú és inkább mézszínű. A folt általában az autó közepe táján jelenik meg.

Szervóolaj: Gyakran piros, nagyon hasonlít az automata váltóolajra. Mivel a szervószivattyú és a kormánymű elöl van, a foltot is az autó orra alatt, a lökhárító vonalában érdemes keresni.

Hűtőfolyadék (Fagyálló): Ezt a legkönnyebb kiszúrni. Élénk színű (a G11/G12 szabványoktól függően zöld, kék, narancs vagy rózsaszín), híg, vízszerű, és édeskés szaga van. A hűtőradiátor alatt vagy a motor elejénél bukkan fel.

Fékfolyadék: A legveszélyesebb kategória. Átlátszó vagy sárgás, nagyon csúszós, és szúrós szaga van. Ha ilyet látsz a kerekek környékén vagy a tűzfal tövében, az autóval egy métert se menj tovább, mert a fékrendszer bármikor feladhatja a szolgálatot! (a fékfolyadék agresszív anyag, azonnal felmarja a fényezést is.)

Víz: ez a leggyakoribb, ártalmatlan, a klímaberendezésből csöpög ki a lecsapódó pára egy csövön keresztül az aszfaltra.

Üzemanyag: ez amit tényleg nem szabad halogatni, ha az üzemanyagellátó rendszer hibásodik meg, és jellegzetes benzin vagy gázolaj szag érződik, akkor már ne induljunk el az autóval, a forró alkatrészeken belobbanhat az üzemanyag, ami katasztrófális következményekkel járhat.

Sok kis környezetszennyezés is sokra megy

A betonra csöpögő folyadék nem marad ott örökre. Minden egyes esőzés a parkolókból és az utakról közvetlenül a csatornahálózatba, onnan pedig a folyóinkba és tavainkba mossa a szennyeződést. A gondatlanul kezelt autós folyadékok nehézfémekkel és toxikus vegyületekkel mérgezik a talajvizet.

A motorolaj a legrosszabb bűnös. Egyetlen liter fáradt olaj képes egymillió liter ivóvizet tönkretenni. Az olaj vékony, mérgező filmet képez a víz felszínén, elzárva az oxigént az élőlényektől, gyakorlatilag megfojtva a vízi élővilágot.

A hűtőfolyadék sem jobb. A legtöbb fagyálló etilén-glikol alapú, ami rendkívül mérgező. Könnyen oldódik vízben, gyorsan terjed, és olyan vegyületekre bomlik, amelyek a halak szaporodását és növekedését gátolják. Mivel az etilén-glikol íze édes, a kóbor állatok – kutyák, macskák –, is vonzónak találhatják. A véletlen lenyelés hányingert, veseelégtelenséget, idegrendszeri károsodást, kómát, sőt halált is okozhat.

A javítás olcsóbb, mint a tréler

Sokan halogatják a szivárgások javítását, mert drágának és időigényesnek tartják. De ha a környezetvédelem nem is hat meg, a saját pénztárcád miatt érdemes lépni: egy apró tömítés cseréje filléres tétel ahhoz képest, mint amikor az eltűnő olaj miatt besült motort vagy váltót kell generálozni.

Az első lépés a diagnosztika: A legtöbb szerviz egy rutin olajcsere vagy szezonális átvizsgálás során külön kérés nélkül is, vagy minimális összegért jelzi, ha ilyen probléma akad. Ha hirtelen jelenik meg a gond, tegyél egy nagy kartonpapírt éjszakára az autó alá. Így pontosan látni fogod a csepegés helyét és színét. Pár csepp olaj nem annyira kritikus, a motortér megtiszításával még pontosabban lokalizálható a forrás, a lényeg, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül a jelenséget.