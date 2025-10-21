A kipufogócsőből általában két dolog szokott távozni: gáz és hang. Mindkettő elég vitatott téma lehet, akár a károsanyag-kibocsátási normák szigorításáról van szó, akár a hangerőre gondolunk. Viszont mi a helyzet, ha víz csöpög a csövön?

A legtöbb esetben egyszerű fizikai jelenség

Pedig ez egy teljesen hétköznapi és normális jelenség a benzines vagy dízel belső égésű motoroknál. Ennek az az oka, hogy a vízpára a jármű égési folyamatának természetes velejárója. A vízmolekulák a katalizátor, valamint a kipufogórendszer normál működése során is keletkezhetnek, amikor a motor hője miatt a hideg fémfelületeken lecsapódik a pára. Amikor a rendszer eléri az üzemi hőfokot ez a jelenség teljesen megszűnik.

A rossz hír viszont az, hogy nem csak ezek az ártalmatlan okai lehetnek a kipufogóból csöpögő víznek. Okozhatják komoly motorproblémák is, amelyek aztán komolyan beárnyékolhatják az autózás élményét.

A kipufogóvégről csöpögő víz arra is utalhat, hogy gond van a hengerfejtömítéssel, vagy magával a hengerfejjel: ennek feltárását pedig nem szabad halogatni, mert az elodázott javítás csak halmozza a bajt.

De mitől olyan különleges ez a tömítés? Ez egy gondosan megtervezett alkatrész, ami a motorblokk és a hengerfejek között helyezkedik el, és a sértetlensége kulcsfontosságú a motor megfelelő működéséhez. A motor munkaütemei során extrém magas nyomás keletkezik a hengerekben, így ha a tömítés valahol ereszt, akkor a hűtőfolyadék utat talál magának a hengerekbe, ahol az üzemanyaggal keveredve veszélyezteti a motor működését.

Jelek és nyomok, amelyek aggodalomra adhatnak okot

A probléma egyik jele az olajbetöltő nyílás körül, a sapkán lerakódó kapucsínószínű folyadék. Ezt látva még nem kell pánikolni, a motornak más tünetet is kell produkálnia, hogy erős legyen a hengerfejesség gyanúja. Az olajbetöltő nyílásnál ugyanis akkor is kicsapódhat a motorban keletkező olajpára, ha az autót rövid utakon használják, és nem tud rendesen átmelegedni.

Beindítod az autót, és hirtelen észreveszed, hogy valami folyadék szivárog a kipufogódból. Mi a teendő? Nos, az első dolgod legyen meggyőződni róla, hogy a csöpögő folyadék valóban csak víz. Nem baj, ha fekete cseppeket látsz, mivel a víz a távozása során keveredhetett a koromlerakódásokkal, de a folyadéknak ettől még víz szagúnak és tapintásúnak kell lennie. Ha viszont zsíros, olajos tapintású, az arra utalhat, hogy üzemanyaggal és/vagy olajjal keveredett, ami már repedt motorblokk vagy hengerfejtömítés-hiba tünete.

Azt is érdemes észben tartani, hogy a kipufogóból távozó víz mellett páraszerű vízgőz is megjelenhet amit könnyen össze lehet téveszteni a füsttel. A sűrű, vastag fehér füst látványa azonban már bajt jelezhet, és ugyanez igaz a kék, fekete vagy szürke füstre is, amelyek mindegyike arra utal, hogy valami olyasmi került a kipufogórendszerbe, aminek semmi keresnivalója ott.

A további tünetek: nehezen induló motor, a hűtőrendszer kiegyenlítőtartályában járó motornál megjelenő buborékok, a vízszint hirtelen csökkenése, a víz zavarossá válása, a teljesítmény csökkenése.

Árulkodó lehet, amikor rendszeresen a túlmelegedés közelébe kerül a motor, vagy túl is melegszik. Ha nincs időnk hosszabb vizsgálatra, akkor hagyatkozhatunk a hűtőcsövekre. Ha kemények, nehezen összenyomhatók, akkor ez a hengerfejesség egyik jele lehet. Hasznos teszt lehet alapjáraton és gázadáskor figyelni a felszálló buborékokat a hűtőfolyadék kiegyenlítőtartályában! Ha a tartályban pezseg a víz, az igen rossz jel.

A tünetek összetétele, erőssége függ attól, mi és hol repedt el, és mivel bonyolult, márkánként, típusonként eltérő konstrukciókról van szó, van, hogy még így is egész más helyen kerül víz az olajba. Ezért, ha egy mód van rá, az adott márkát jól ismerő szakembert keressük fel, aki tisztában van az adott konstrukció jellemző hibáival.