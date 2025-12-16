Első pillantásra egy kék Suzuki Swift áll előttünk, de ahogy jobban megnézzük, gyorsan kiderül: ez az autó identitásválságban szenved. A csomagtérajtón ott virít az Audi négy karikája, mellette különböző feliratok, amelyek alapján a jármű egyszerre Suzuki, Audi, sportautó, sőt talán még egy titkos prototípus is. Ha ez nem prémium életérzés, akkor semmi.

A látványos márkakeverés igazi hungarikum. A Swift – a hazai utak egyik leggyakoribb szereplője – itt új szintre lépett a német luxus felé.

A legszebb az egészben az őszintén felvállalt túlzás. Ez az autó nem akar megtéveszteni, mindenki tudja, hogy Swift, ahogy azt is, hogy nem Audi, pont ettől szerethető. Ez nem átverés, hanem önirónia négy keréken, egy guruló poén a parkoló közepén.

Az ilyen autók emlékeztetnek arra, hogy az autózás nem csak lóerőről, gyorsulásról és felszereltségi szintekről szól.

