Lehet szeretni, lehet utálni, de egy dolgot nem lehet elvitatni az alábbi autótól: garantáltan megkapja a figyelmet. Ez az Opel Astra G nem olvad bele a forgalomba, büszkén hirdeti a 2000-es évek tuningstílusának romantikáját, amikor minden autórajongó a Need for Speed: Undergroundot játszotta rongyosra és hasított a Halálos iramban.

A legszebb ellentmondás, hogy ez egy kabrió, amit alapvetően laza, stílusos gurulásra terveztek, itt viszont úgy néz ki, mintha bármelyik pillanatban kvalifikációs körre indulna egy versenypályán. A vászontető próbál elegáns maradni, miközben hátul hatalmas szárny dominálja a látványt.

A képen látható modell az 1998 és 2004 között gyártott Opel Astra G, azon belül is a Bertone által tervezett kabrió változat.

Nem volt még elég? Akkor ez a galéria neked való:

15 fotó

Ízlésről pedig nem tisztünk vitába szállni, szóval döntsetek Ti, kedves olvasók: