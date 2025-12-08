Közismerten kétélű fegyver a tuning, mégpedig azért, mert roppant könnyű túlzásba vinni. Több évtizedes múltja ellenére a Mansory is hajlamos arra, hogy beleessen ebbe a hibába – még ha sokszor tudatosan is –, elég csak a Ferrari 12Cilindri vagy a Mercedes-Benz G-osztály ellen elkövetett merényletre gondolni. Szerencsére akad pozitív ellenpélda.

A bajor gyökerekkel rendelkező tuningműhely cseh kirendeltsége egy 7-es BMW-t vett kezelésbe a közelmúltban, viszont az eredményről nem a megbotránkoztató az első jelző, ami eszünkbe juthat. Bele lehet látni a vadságot ebbe az átalakításba is, azonban nem az elegancia rovására. Persze ebben közrejátszik az is, hogy nem a marketing célzatú hírverés motiválta a projektet, hanem különleges megrendelésre készült.

A tuning-BMW gazdája Makhmud Muradov, akinek a neve valószínűleg csak a szenvedélyes MMA-rajongóknak mond bármit is. A 35 esztendős üzbég sportoló már régóta profi szinten űzi a kevert harcművészetet – az már csak hab a tortán, hogy nem is eredménytelenül: az eddigi 38 meccsén 29 győzelmet aratott.

Jól láthatóan a spéci, szénszálból készült karosszériakészlet adja az átalakítások alapját. Valószínűleg még a kevésbé éles szeműek is egyből észreveszik a BMW első lökhárítóján megjelent díszléceket, az új spoilert, a Rolls-Royce hangulatú felniket és az új tükörburkolatokat is. Az autó hátulja egyenesen egy másik arcát mutatja a kacsafarokszerűre szabott spoilerrel és a kicsit már túlzóan orbitális diffúzorral.

Nem maradt (teljesen) érintetlen a beltér sem. Az ajtó kinyitásakor azonnal a Mansory fémjelezte küszöbök látványa tárul elénk, továbbá a műszerfalat és az elemek egy jó részét is beborítja a karbonszál. Ugyanakkor a fekete bőrkárpit gyaníthatóan gyári, és még egy elsőre talán kevésbé fontos, de a szemfülesek számára nem elhanyagolható részlet, hogy a kormányon is megmaradt az eredeti BMW-logó, pedig a legtöbb esetben a Mansory a sajátját biggyeszti oda.

Kicsit – vagy inkább rendkívül – sajnálatos, hogy a technikai részleteket nem kötötték a publikum orrára. Ha viszont a hetedik generációs (G70) 7-es BMW paramétereiből indulunk ki, aligha kell aggódni a teljesítmény- és más menetdinamikai mutatók miatt. Főleg annak tudatában, hogy a Mansory előszeretettel merít a kínálat krémjéből, ami ez esetben jelentheti például az összkerékhajtású, lágy hibrid 760i xDrive-ot. Önmagában a 4,4 literes, V8-as motorban is rengeteg potenciál rejlik: a 562 lóerős összteljesítmény és a 950 Nm-es rendszernyomaték nagyon is vonzó lehet egy ilyen projekthez.

Bárhogy is van, ahhoz nem fér kétség, hogy Muradov ok nélkül nem dicsekedett volna el az új szerzeményével:

