A Mansory az a cég, amelyikről tudvalevő, hogy nem ismer kegyelmet, ha tuningról van szó. Még akkor sem, ha az alany egy Ferrari, holott a maranellói márka közismertlen háklis arra, ha megpiszkálják az autóikat.

A német tuningcéget ez abszolút hidegen hagyja, annyira, hogy már Budapesten is lehetett találkozni az egyik átalakítás eredményével. Az olaszok kínálatából legutóbb a Purosangue-ot vette kezelésbe, amiből azóta egy továbbgondolt, még sokkolóbb változat is készült. A Mansorynál ezúttal a tavaly év végén bemutatott és rövid idő alatt a legkeresettebb Ferrari-modellé váló 12Cilindrin volt a sor, mely Equestre néven jelent meg a műhely kínálatában.

A képre kattintva galéria nyílik:

15 fotó

Már a színválasztás is kirívóra sikerült a lila és a fekete átmenetes kombinálásával. Ezen kívül szembetűnő változás az átalakított, karbonból készült első splitter, ami – a jobb légáramlás érdekében – méretes légbeömlőket kapott. A leszorítóerőre az első tengely körül elhelyezett oldalsó szárnyelemek tettek rá még egy lapáttal.

Tipikus Mansory-stílusjegy az ugyancsak szénszálból motorháztető, ami vizuálisan összehangoltak a kerékjárati ívek szellőzőnyílásaival és az első sárvédők hátsó részével. A 12Cilindri hátulja szinte teljesen érintetlenül maradt – de csak szinte: ugyan megőrizték a GT-autó elegáns vonásait, a karbonba öltöztetett aerodinamikai elemekkel és a harmadik integrált féklámpával mégis csak eltér a gyári állapottól.

A kupé és spider kivitelben is kapható Equestre karosszériáján végigfut egy fekete csík, az olasz trikolór jellegzetes, zöld, fehér és piros színeivel.

Újabb Ferrarit szentségtelenítettek meg? 7

Fotó: Mansory

Új gumik, legyengített motor, extravagáns beltér

Új, elölre 21, hátulra pedig 22 colos, fényes fekete felniket helyeztek fel – amik később a Mansory-paletta más modelljeihez is elérhetőek lesznek –, a nagy teljesítményű gumiabroncsok pedig a sportos vezetéshez pontosabb kormányzást, fokozottabb menetdinamikát és maga szintű kényelmet biztosít.

A Ferrari legújabb V12-es motorja 830 lóerős teljesítménnyel és 678 Nm-es nyomatékkal büszkélkedhet. Érdekes módon ezek az értékek számszakilag közelebb kerültek egymáshoz a motorvezérlés átalakításával és az új, négycsöves sport-kipufogórendszernek köszönhetően: a 755 lóerőhöz immáron 730 Nm párosul. Hogy ez miképpen hat a 2,9 másodperces gyorsulásra (0–100 km/óra) és a 340 km/óránál is magasabb végsebességről, arról nem tesz említést a Mansory közleménye.

Újabb Ferrarit szentségtelenítettek meg? 8

Fotó: Mansory

Érdemes említést tenni a beltérről is, noha ez esetben is szabad kezet adnak az ügyfeleiknek a németek, már ami a bőr típusát, a színeket, a steppeléseket és a szénszálas elemeket illeti. A bemutatódarabban szürke, Alcantara borítás található, aminek lila díszítőelemekkel állítottak kontrasztot, míg az integrált irányjelzőkkel ellátott sportkormányt karbon hatású bőr borítja. A tetőkárpit sem szokványos: azt a különféle LED-lámpák mellett a Mansory megvilágított, lila színű logója ékesíti.

Joggal tehetjük fel a kérdést, hogy a látottakhoz mit szól a Ferrari, mely olyan szinten az eredetiség híve, hogy a közelmúltban az általa kínált személyre szabási lehetőségeket is leszűkítette. A részletekről az alábbi cikkében számolt be a Vezess:

