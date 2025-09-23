A Mansory az a cég, amelyikről tudvalevő, hogy nem ismer kegyelmet, ha tuningról van szó. Még akkor sem, ha az alany egy Ferrari, holott a maranellói márka közismertlen háklis arra, ha megpiszkálják az autóikat.

A német tuningcéget ez abszolút hidegen hagyja, annyira, hogy már Budapesten is lehetett találkozni az egyik átalakítás eredményével. Az olaszok kínálatából legutóbb a Purosangue-ot vette kezelésbe, amiből azóta egy továbbgondolt, még sokkolóbb változat is készült. A Mansorynál ezúttal a tavaly év végén bemutatott és rövid idő alatt a legkeresettebb Ferrari-modellé váló 12Cilindrin volt a sor, mely Equestre néven jelent meg a műhely kínálatában.

Már a színválasztás is kirívóra sikerült a lila és a fekete átmenetes kombinálásával. Ezen kívül szembetűnő változás az átalakított, karbonból készült első splitter, ami – a jobb légáramlás érdekében – méretes légbeömlőket kapott. A leszorítóerőre az első tengely körül elhelyezett oldalsó szárnyelemek tettek rá még egy lapáttal.

Tipikus Mansory-stílusjegy az ugyancsak szénszálból motorháztető, ami vizuálisan összehangoltak a kerékjárati ívek szellőzőnyílásaival és az első sárvédők hátsó részével. A 12Cilindri hátulja szinte teljesen érintetlenül maradt – de csak szinte: ugyan megőrizték a GT-autó elegáns vonásait, a karbonba öltöztetett aerodinamikai elemekkel és a harmadik integrált féklámpával mégis csak eltér a gyári állapottól.

A kupé és spider kivitelben is kapható Equestre karosszériáján végigfut egy fekete csík, az olasz trikolór jellegzetes, zöld, fehér és piros színeivel.

Új gumik, legyengített motor, extravagáns beltér

Új, elölre 21, hátulra pedig 22 colos, fényes fekete felniket helyeztek fel – amik később a Mansory-paletta más modelljeihez is elérhetőek lesznek –, a nagy teljesítményű gumiabroncsok pedig a sportos vezetéshez pontosabb kormányzást, fokozottabb menetdinamikát és maga szintű kényelmet biztosít.

A Ferrari legújabb V12-es motorja 830 lóerős teljesítménnyel és 678 Nm-es nyomatékkal büszkélkedhet. Érdekes módon ezek az értékek számszakilag közelebb kerültek egymáshoz a motorvezérlés átalakításával és az új, négycsöves sport-kipufogórendszernek köszönhetően: a 755 lóerőhöz immáron 730 Nm párosul. Hogy ez miképpen hat a 2,9 másodperces gyorsulásra (0–100 km/óra) és a 340 km/óránál is magasabb végsebességről, arról nem tesz említést a Mansory közleménye.

Érdemes említést tenni a beltérről is, noha ez esetben is szabad kezet adnak az ügyfeleiknek a németek, már ami a bőr típusát, a színeket, a steppeléseket és a szénszálas elemeket illeti. A bemutatódarabban szürke, Alcantara borítás található, aminek lila díszítőelemekkel állítottak kontrasztot, míg az integrált irányjelzőkkel ellátott sportkormányt karbon hatású bőr borítja. A tetőkárpit sem szokványos: azt a különféle LED-lámpák mellett a Mansory megvilágított, lila színű logója ékesíti.

