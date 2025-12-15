Nincs olyan sofőr, aki ne került volna már szorult helyzetbe, besorolás, sávváltás, vagy előzés közben. Ez nem a “minden veszve” pillanat, hanem az a töredék másodperc amikor döntést kell hozni, és visszavenni a gázt, radikálisan lassítani, fékezni, elkerülve a necces helyzetet.

Ilyenkor mindig a fékezés a biztonságos megoldás, de nemrég egy autós Toszkánában, a festői Serchio-völgy kanyargós útjain úgy érezte, mégis jobb ötlet padlógázt adni.

A helyi olasz lapok – a Giornale di Barga és az Il Tirreno – részletesen beszámoltak az idei esetről. Ami Borgo a Mozzano mellett, a hírhedt „Ponte del Diavolo”, azaz az Ördög-híd árnyékában történt.

Egy Fiat Puntóval vágott bele a manőverbe, amivel tényleg jobb megoldás a fékezés, mert a gyorsítási képessége minden motorral elég harmatos. Messze nem volt már elég hely az elfogyó sávban, és talán meg is úszhatta volna a dolgot, ha a szűk helyen a kamion mellett elsuhanva nem kapja el a padkát az autó bal oldalával. Ez átlőtte a másik oldalra, egyenesen a hegyoldalban, egy épülethez vezető lépcsősor betonjának.

A lépcsők pedig rámpaként gyakorlatilag feldobták az autót, ami elborulva, kerekét vesztve ért földet. A sofőr beszorult a roncsba – a tűzoltóknak kellett kivágniuk –, de túlélte a hatalmas balesetet, kórházba szállították.