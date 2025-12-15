Hetekre használhatatlanná vált a helyi uszoda a dél-franciaországi La Ciotatban, miután december 11-én egy súlyos baleset következtében egy autó kötött ki annak fő medencéjében.

Az esettel kapcsolatban a Bild arról számolt be, hogy a volán mögött egy 38 éves nő ült, aki le szeretett volna parkolni az uszodánál, azonban felcserélte a pedálokat, így a fék- helyett a gázpedálra lépett. Ezek után előbb egy kerítést, majd az épület üvegfalát törte át, mielőtt a medence alján találta volna magát az ötéves kislányával.

Hatalmas szerencse, hogy nem történt személyi sérülés, igaz, ehhez az is kellett, hogy két úszómester és egy éppen ott tartózkodó úszó habozás nélkül bajba jutott embertársaik segítségére siettek.

„Minden nagyon gyorsan történt, és nem igazán vagyunk felkészülve az olyan helyzetekre, amelyek beleillenek egy hollywoodi film forgatókönyvébe” – nyilatkozta az eset után az egyik vízimentő, aki elmondta azt is, hogy a baleset idején körülbelül 20-an tartózkodtak a medencében. „Szerencsére senkit sem ütött el az autó; ez egy csoda.”

A város vezetése szerint az autót még ki kell húzni a vízből, ami önmagában nem lesz egyszerű feladat, utána pedig várhatóan hetekig eltart, mire helyrehozzák a múlt hét csütörtöki baleset miatt keletkezett, súlyos károkat.

Tegyük hozzá, vannak kivételek, amikor valóban lehetséges autóval a vízen járni.